Россия расширяет представительство на Олимпиаде. Мы успеваем отобраться еще в одном виде спорта

Команда AIN растет — хотя нравится это не всем.

На прошедших выходных российские спортсмены боролись сразу за десяток с лишним путевок в Париж — и сумели застолбить за собой 6 квот из 14. Не везде результат был тот, на который рассчитывали, но назвать выходные провальными язык не повернется. Россияне разблокировали новый вид спорта — греблю на байдарках и каноэ, а также здорово выступили в борьбе.

Более того — по данным «СЭ», российские стрелки собираются на флажке успеть на два чемпионата Европы в разных дисциплинах, которые пройдут в Италии и Хорватии в середине мая — начале июня. Нейтральный статус есть у нескольких наших представителей, а в Токио стрельба стала одним из самых успешных для России видов с восемью медалями (двумя золотыми в исполнении Виталины Бацарашкиной). Правда, поедут, вероятно, не лидеры.

На данный момент команда россиян в Париже насчитывает 45 человек и может превзойти отметку 50:

16 — борьба

Не менее 10 — дзюдо (решать будет мировой рейтинг)

8 — теннис

4 — тхэквондо

3 — велоспорт

3 — гребля на байдарках и каноэ

1 — прыжки на батуте

Расширить представительство могут дзюдоисты — у них 14 лицензий, но нужно попадать в топ-17 рейтинга международной федерации. Дедлайн — 25 июня.

В пятиборье может отобраться на Олимпиаду Ульяна Баташова, если наберет необходимый рейтинг либо попадет в топ-3 чемпионата мира. Наконец, в претендентах стрелки. Возможны, конечно, какие-то повороты судьбы и допуски к турнирам в других видах спорта либо перераспределение оставшихся квот в пользу россиян, но это из разряда фантастики. В некоторых видах спорта отечественные федерации сами отказались от участия в отборе — нагляднее всего тут пример спортивной и художественной гимнастики, а также плавания, в которых белорусы воспользовались правом вернуться, а русские нет.

Ольга Хорошавцева. Фото Global Look Press

Борьба

В Стамбуле 9-12 мая проходил последний отборочный предолимпийский турнир, на котором россияне могли довести количество лицензий до 18 (с 12, которые уже имелись к началу). Российские борцы греко-римского стиля Садык Лалаев, Сергей Кутузов и Артур Саргсян в итоге завоевали лицензии в категориях до 60, 77 и 97 кг соответственно на отборочном турнире в Стамбуле, дойдя до финала (он не проводился, так как оба финалиста отбираются напрямую).

У женщин одну из двух путевок взяла Ольга Хорошавцева: на квалификационном турнире в Стамбуле в весовой категории до 57 кг она выиграла 5:5 (за счет очков соперницы за пассивность) у представительницы Украины Алины Грушиной-Акобии. Правда, Грушина выиграла схватку за бронзу, поэтому в Париж тоже поедет.

А вот поедут ли россияне — вопрос. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили не говорит об этом в утвердительном ключе, что, наверное, логично.

«Основная задача, которая стояла перед нашей командой, фактически выполнена — мы продолжаем готовиться к Олимпийским играм. Но пока мы не увидим протокол, четкий свод правил, на каких условиях нам будет предложено выступать в Париже, мы не озвучим наше окончательное решение. На сегодняшний день у нас есть возможность выставить на Олимпийские игры 16 борцов, и мы ведем подготовку», — цитирует его сайт ФСБР.

На том же сайте федерации опубликовано интервью Абдулрашида Садулаева с заголовком «Сердце подсказывает, что я выступлю на Олимпиаде в Париже». Так что надеемся на лучший исход для спортсменов.

Светлана Черниговская на Олимпиаде в Токио. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гребля

Параллельно в Венгрии шли отборочные звезды у байдарочников и каноистов на дистанциях от 200 до 1000 метров. И здесь россияне, особенно девушки, были способны привезти как минимум на одну-две лицензии больше. Но Светлана Черниговская в борьбе за квалификацию уступила секунду, а Олеся Романенко — 0,55 секунды.

Зато мини-чудо совершили наши ветераны Алексей Коровашков и Иван Штыль — узнав об участии в отборе за несколько дней до старта (каноэ-двойку Петров/Павлов сняли за лайки Павлова в соцсетях под видео с выступлениями Владимира Путина), они вышли на старт дистанции 500 метров — и выиграли финальный заезд. Штыль, вероятно, выступит на Олимпиаде в 37 лет. Еще одну путевку по иронии судьбы завоевал Петров, который едва не лишился шанса на Игры из-за партнера и жестких правил.

Зато российским гребцам-слаломистам, судя по всему, прорваться на Олимпиаду не дадут, хотя международная федерация ICF не против. Не хотят видеть россиян у себя чешские власти, проводящие соревнования. В теории в Прагу можно въехать через другие страны — так прорывалась на чемпионат Европы по фигурному катанию тренер Мария Бутырская, но есть ли столько желания и воли у наших гребцов и лояльности к нестандартным методам решения у ICF?

Фото Reuters

Стрельба

Как стало известно «СЭ», российские стрелки собираются принять участие в двух оставшихся квалификационных соревнованиях для отбора на Олимпиаду — тренеры в частных беседах высказываются о критериях негативно, но видят у себя права «закрывать двери тем, у кого Олимпиад еще не было». Федерация не против участия россиян в международных стартах и палки в колеса не ставит. Несколько российских стрелков ездили на престижный Кубок мира в Баку, но медалей не завоевали и в большинстве случаев выбывали после квалификации.

Отборочных турниров у Международной федерации стрельбы осталось два — это чемпионаты Европы по стендовой стрельбе в итальянском Лонато 15-27 мая и пулевой стрельбе на 25 и 50 метров в хорватском Осиеке 23 мая — 9 июня. На обоих будут россияне — вероятно, не мировые лидеры, но поболеть будет за кого. Оставшиеся квоты распределятся по мировому рейтингу.

Ну а летом предстоит сложная борьба с комиссией по допуску на Олимпиаду, которая наверняка попытается сократить присутствие россиян и белорусов в Париже. Делегация объединенной «сборной AIN» уже получается весьма внушительной, на уровне крупных европейских стран. И надо понимать — возможно, это не последняя Олимпиада в нейтральном статусе. Сейчас во многих видах спорта отобраться россияне не успели, но в 2028 году мы можем вернуться в мощном составе. На фоне проблем с организацией у Игр дружбы этот мост сжигать странно.