«Флорида» обыграла «Бостон» и в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НХЛ

«Флорида» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2.

В составе «Брюинз» отличились Давид Пастрняк и Брендон Карло, у «Пантерз» шайбы забросили Антон Лунделл, Сэм Беннетт и Александр Барков, Владимир Тарасенко отличился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19. При этом «Флорида» уступала к 34-й минуте со счетом 0:2.

Счет в серии 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч пройдет15 мая и начнется в 2:00 мск.