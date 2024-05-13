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Сегодня, 16:07

Рублев проиграл Мюллеру в третьем круге турнира в Риме

Виктория Кравченко
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Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в 1/8 финала турнира в Риме (Италия) после поражения в матче против француза Александра Мюллера — 6:3, 3:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 47 минут.

Рублев выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти. У Мюллера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Мюллер сыграет с победителем пары Николас Харри (Чили, 24) — Стефано Наполитано (Италия, 125).

Теннис
Андрей Рублев
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