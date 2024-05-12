«Волгарь» и «Черноморец» сыграли вничью в первой лиге

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«Волгарь» на своем поле сыграл вничью с «Черноморцем» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 41-й минуте открыл защитник гостей Денис Фомин. Хозяева отыгрались на 89-й минуте — Тимур Жамалетдинов реализовал пенальти.

«Волгарь» (28 очков) остается предпоследним в первой лиге. «Черноморец» (35) идет 14-м в турнирной таблице.