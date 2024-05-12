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«Волгарь» и «Черноморец» сыграли вничью в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Волгарь» на своем поле сыграл вничью с «Черноморцем» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 41-й минуте открыл защитник гостей Денис Фомин. Хозяева отыгрались на 89-й минуте — Тимур Жамалетдинов реализовал пенальти.

«Волгарь» (28 очков) остается предпоследним в первой лиге. «Черноморец» (35) идет 14-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 18:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:1
Черноморец Н

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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«Химки» обыграли «Ленинградец» и снова возглавили таблицу первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 31 16 8 7 46-23 56
4
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
5
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
9
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
10
 Тюмень 31 11 9 11 33-33 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 31 7 9 15 22-39 30
17
 Волгарь 31 5 13 13 26-43 28
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
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Арсенал – Нефтехимик
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Енисей – Кубань
 2 : 0
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Шинник – СКА-Хаб.
 2 : 1
12.05 16:00
Торпедо – Алания
 0 : 0
12.05 16:00
Сокол – Тюмень
 2 : 1
12.05 17:00
Акрон – Динамо Мх
 3 : 1
12.05 17:00
КАМАЗ – Родина
 1 : 3
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