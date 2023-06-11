Форвард «Факела» Марков: «Самое главное, что остались в РПЛ»

Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал победу над «Енисеем» (2:0) во втором стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. По сумме двух матчей воронежцы победили со счетом 3:0.

«Самое главное, что мы сегодня остались в премьер-лиге, спасибо всем болельщикам, которые сегодня пришли. Они очень сильно гнали нас вперед. Понятно, что наша игра сегодня — не образец, но на первом месте был результат. Мы его добились, поэтому все довольны и все молодцы», — цитирует игрока Metaratings.ru.

Сезон-2022/23 РПЛ «Факел» завершил с 30 очками и финишировал на 14-м месте.