Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:50

Спорный гол перечеркнул шансы «Бостона» на Кубок? «Флорида» Бобровского — в шаге от финала «Востока»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
13 мая. «Флорида» обыграла «Бостон» (3:2).
Фото ХК «Флорида»
«Пантерз» обыграли «Брюинз» на выезде (3-2) и повела в серии 3-1.

Серия «Флориды» и «Бостона» складывается по странному для плей-офф сценарию. В трех первых матчах команды обменялись жгучими разгромами — и только четвертая игра получилась близкой по результату и содержанию. Главный тренер «Брюинз» Джим Монтгомери прекрасно понимал, что сегодняшнее поражение серьезно сократит шансы на выход в финал конференции, но никак не перестроил команду в третьем периоде, когда игра разладилась. «Пантерз» в очередной раз проявили стойкость духа, спаслись с 0:2 и вырвали стратегически важную победу.

Первый период вратарю «Флориды» Сергею Бобровскому хочется вычеркнуть из памяти, как ночной кошмар. Голкипер пропустил два гола с пяти бросков при доминировании своей команды. Статистика xG (ожидаемых голов) в данном случае ярко отражает ход первых 20 минут. «Бостон», согласно цифрам портала Natural Stat Trick, забросил дважды, имея 0,34 xG. «Пантерз», напротив, закончили период с нулем, хотя наиграли как минимум на одну шайбу (1,63). Свое «Флорида» забила, но позднее, а «Бостон» так и ограничился двумя голами.

Хозяева феноменально отнеслись к созданным моментам. Давид Пастрняк реализовал большинство, пробив Бобровского мощным броском в касание. Брэндон Карло удвоил преимущество нехитрым набросом от синей линии. И хотя период для вратаря «Флориды» не задался, главный тренер Пол Морис отказался от замены Сергея. Джереми Суэймен в первом периоде полностью переиграл своего коллегу. Достаточно вспомнить, как американец украл гол у Владимира Тарасенко, отразив выход один на один.

Расколдовать ворота «Бостона» гостям удалось в концовке второго периода. Суэймен много выручал, но все-таки пропустил курьезный гол. Ювелир Антон Лунделл шикарно попал в ближний угол. Настоящий кошмар «Брюинз» начался в третьем отрезке. Серия удалений помогла «Пантерз» перевернуть матч. Гости отыгрались в большинстве, но Монтгомери попытался спастись челленджем на помеху вратарю: перед голом Сэм Беннет толкнул защитника на Суэймена. Однако судьи после короткого совещания засчитали шайбу, а «Бостон» получил второй штраф подряд.

«Флорида» невероятным образом включилась в третьем периоде, активировав режим кубковых монстров. Через четыре минуты после шайбы Беннета Александр Барков организовал третий гол. На счастье «Бостона» гости упустили еще несколько убойных моментов. Игроки «Брюинз» занимались натуральным вредительством. Глупые удаления только укрепили игровое преимущество «Пантерз». Удивительным образом хозяева растеряли за период все, что создали до этого.

Без спасений Суэймена поздравить «Флориду» с победой можно было еще раньше. Феноменальная игра вратаря позволила «Бостону» сообразить финальный штурм, но гости методично отбились. Не помогли ни замена голкипера, ни удаление Аарона Экблада в концовке. Теперь «Брюинз» надо придумать, как спасти серию с 1-3. Но кажется, против такой «Флориды» сделать это практически невозможно. Все идет к тому, что сезон «Бостона» закончится в пятом матче.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Флорида Пантерз
1
Читайте также
Россия получила 6 олимпийских лицензий в гребле и борьбе
«Динамо» может стать чемпионом России в 29-м туре РПЛ
Чернышенко рассказал о внедрении новой модели высшего образования в РФ
Морено бьется за последний шанс, Гуарирапа делает себе рекламу, «Нижний» в ужасе без Юрана. Что случилось в матче «Сочи» - «Пари НН»
Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до семи
В офисе генсека ООН прокомментировали атаку на жилой дом в Белгороде
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов играет мало, но творит красоту. «Каролина» впервые выиграла в серии с «Рейнджерс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Второй раунд Счет в серии
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
1 - 1
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
4. Эдмонтон - Ванкувер
0 - 0
5. Ванкувер - Эдмонтон
0 - 0
1 - 1
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
2 - 1
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Колорадо
0 - 0
2 - 1
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
2 - 1
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
0 - 0
5. Флорида - Бостон
0 - 0
2 - 1
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
3 - 1
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
3 - 1
Первый раунд
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
8.05
9.05
10.05
11.05
12.05
13.05
14.05
15.05
16.05
13.05 01:30
Бостон – Флорида
 - : -
13.05 04:30
Эдмонтон – Ванкувер
 - : -
Все результаты / календарь

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости