Спорный гол перечеркнул шансы «Бостона» на Кубок? «Флорида» Бобровского — в шаге от финала «Востока»

«Пантерз» обыграли «Брюинз» на выезде (3-2) и повела в серии 3-1.

Серия «Флориды» и «Бостона» складывается по странному для плей-офф сценарию. В трех первых матчах команды обменялись жгучими разгромами — и только четвертая игра получилась близкой по результату и содержанию. Главный тренер «Брюинз» Джим Монтгомери прекрасно понимал, что сегодняшнее поражение серьезно сократит шансы на выход в финал конференции, но никак не перестроил команду в третьем периоде, когда игра разладилась. «Пантерз» в очередной раз проявили стойкость духа, спаслись с 0:2 и вырвали стратегически важную победу.

Первый период вратарю «Флориды» Сергею Бобровскому хочется вычеркнуть из памяти, как ночной кошмар. Голкипер пропустил два гола с пяти бросков при доминировании своей команды. Статистика xG (ожидаемых голов) в данном случае ярко отражает ход первых 20 минут. «Бостон», согласно цифрам портала Natural Stat Trick, забросил дважды, имея 0,34 xG. «Пантерз», напротив, закончили период с нулем, хотя наиграли как минимум на одну шайбу (1,63). Свое «Флорида» забила, но позднее, а «Бостон» так и ограничился двумя голами.

Хозяева феноменально отнеслись к созданным моментам. Давид Пастрняк реализовал большинство, пробив Бобровского мощным броском в касание. Брэндон Карло удвоил преимущество нехитрым набросом от синей линии. И хотя период для вратаря «Флориды» не задался, главный тренер Пол Морис отказался от замены Сергея. Джереми Суэймен в первом периоде полностью переиграл своего коллегу. Достаточно вспомнить, как американец украл гол у Владимира Тарасенко, отразив выход один на один.

Расколдовать ворота «Бостона» гостям удалось в концовке второго периода. Суэймен много выручал, но все-таки пропустил курьезный гол. Ювелир Антон Лунделл шикарно попал в ближний угол. Настоящий кошмар «Брюинз» начался в третьем отрезке. Серия удалений помогла «Пантерз» перевернуть матч. Гости отыгрались в большинстве, но Монтгомери попытался спастись челленджем на помеху вратарю: перед голом Сэм Беннет толкнул защитника на Суэймена. Однако судьи после короткого совещания засчитали шайбу, а «Бостон» получил второй штраф подряд.

«Флорида» невероятным образом включилась в третьем периоде, активировав режим кубковых монстров. Через четыре минуты после шайбы Беннета Александр Барков организовал третий гол. На счастье «Бостона» гости упустили еще несколько убойных моментов. Игроки «Брюинз» занимались натуральным вредительством. Глупые удаления только укрепили игровое преимущество «Пантерз». Удивительным образом хозяева растеряли за период все, что создали до этого.

Без спасений Суэймена поздравить «Флориду» с победой можно было еще раньше. Феноменальная игра вратаря позволила «Бостону» сообразить финальный штурм, но гости методично отбились. Не помогли ни замена голкипера, ни удаление Аарона Экблада в концовке. Теперь «Брюинз» надо придумать, как спасти серию с 1-3. Но кажется, против такой «Флориды» сделать это практически невозможно. Все идет к тому, что сезон «Бостона» закончится в пятом матче.