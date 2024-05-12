Газизов: «Костяк махачкалинского «Динамо» готов к РПЛ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в случае выхода в РПЛ клуб не будет проводить массовых закупок.

«Свой игрой команда доказывает конкурентоспособность. Наверное, мы не зря находимся на первом месте. Думаю, костяк команды готов к выступлениям в РПЛ. А необходимые вещи будут сделаны. В случае выхода последуют точечные усиления, валовых решений не будет», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 31 матча в первой лиге махачкалинское «Динамо» набрало 58 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице.