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Газизов: «Костяк махачкалинского «Динамо» готов к РПЛ»

Сергей Жуков
корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в случае выхода в РПЛ клуб не будет проводить массовых закупок.
«Свой игрой команда доказывает конкурентоспособность. Наверное, мы не зря находимся на первом месте. Думаю, костяк команды готов к выступлениям в РПЛ. А необходимые вещи будут сделаны. В случае выхода последуют точечные усиления, валовых решений не будет», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 31 матча в первой лиге махачкалинское «Динамо» набрало 58 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
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«Торпедо» и «Алания» сыграли вничью в первой лиге
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 31 17 7 7 34-14 58
2
 Химки 31 17 6 8 50-37 57
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
5
 Родина 31 13 10 8 47-28 49
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
9
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
10
 Тюмень 31 11 9 11 33-33 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 31 10 11 10 28-29 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 31 7 13 11 28-33 34
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
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Арсенал – Нефтехимик
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Шинник – СКА-Хаб.
 2 : 1
12.05 16:00
Торпедо – Алания
 0 : 0
12.05 16:00
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