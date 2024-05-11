Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Лицензирование идет правильным путем»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, какие организационные вопросы клубу необходимо решить для участия в РПЛ в следующем сезоне.

«Никаких проблем нет, по вопросам, связанным с лицензированием стадиона и финансовым критериям, мы проходим. Все дорожные карты свои показали и сейчас концентрируемся на игре. Остальное сделаем, сомнений нет. Ситуация с лицензированием идет правильным путем, время у нас есть, все вопросы решим — возможности есть. Бюджет? Не хотел бы озвучивать до решения задачи. Сейчас это будет некорректно по отношению к нашим соперникам. В голове сумма, необходимая для участия в РПЛ, есть», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице первой лиги, набрав 58 очков в 31 матче. На второй строчке находятся «Химки» (57).