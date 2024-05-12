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Сегодня, 18:00

«Торпедо» и «Алания» сыграли вничью в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Аланией» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Алания» (43 очка) поднялась на восьмое место в первой лиге. «Торпедо» (40) идет 13-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 16:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:0
Алания

В параллельном матче «Сокол» дома переиграл «Тюмень» — 2:1.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 16:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
2:1
Тюмень

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Сокол (Саратов)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Тюмень
0
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Газизов: «Костяк махачкалинского «Динамо» готов к РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 31 17 7 7 34-14 58
2
 Химки 31 17 6 8 50-37 57
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
5
 Родина 31 13 10 8 47-28 49
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
9
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
10
 Тюмень 31 11 9 11 33-33 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 31 10 11 10 28-29 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 31 7 13 11 28-33 34
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.05 17:00
Арсенал – Нефтехимик
 1 : 0
12.05 09:00
Енисей – Кубань
 2 : 0
12.05 14:00
Шинник – СКА-Хаб.
 2 : 1
12.05 16:00
Торпедо – Алания
 0 : 0
12.05 16:00
Сокол – Тюмень
 2 : 1
12.05 17:00
Акрон – Динамо Мх
 - : -
12.05 17:00
КАМАЗ – Родина
 - : -
12.05 17:00
Ленинградец – Химки
 - : -
12.05 18:00
Волгарь – Черноморец
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 16
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 18 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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