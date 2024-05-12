«Торпедо» и «Алания» сыграли вничью в первой лиге

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«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Аланией» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Алания» (43 очка) поднялась на восьмое место в первой лиге. «Торпедо» (40) идет 13-м в турнирной таблице.

В параллельном матче «Сокол» дома переиграл «Тюмень» — 2:1.