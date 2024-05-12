«Торпедо» и «Алания» сыграли вничью в первой лиге
«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Аланией» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.
«Алания» (43 очка) поднялась на восьмое место в первой лиге. «Торпедо» (40) идет 13-м в турнирной таблице.
В параллельном матче «Сокол» дома переиграл «Тюмень» — 2:1.
Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|31
|17
|7
|7
|34-14
|58
|
2
|Химки
|31
|17
|6
|8
|50-37
|57
|
3
|Акрон
|30
|15
|8
|7
|43-22
|53
|
4
|Арсенал
|31
|12
|15
|4
|37-23
|51
|
5
|Родина
|31
|13
|10
|8
|47-28
|49
|
6
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
7
|Шинник
|31
|12
|8
|11
|36-40
|44
|
8
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
9
|Нефтехимик
|31
|11
|9
|11
|30-29
|42
|
10
|Тюмень
|31
|11
|9
|11
|33-33
|42
|
11
|СКА-Хаб.
|31
|11
|8
|12
|32-32
|41
|
12
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|28-29
|41
|
13
|Торпедо
|31
|10
|10
|11
|28-30
|40
|
14
|Черноморец
|31
|7
|13
|11
|28-33
|34
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|30
|7
|9
|14
|21-36
|30
|
17
|Волгарь
|30
|5
|12
|13
|25-42
|27
|
18
|Кубань
|31
|5
|8
|18
|20-49
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.05
|17:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|1 : 0
|12.05
|09:00
|
Енисей – Кубань
|2 : 0
|12.05
|14:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|2 : 1
|12.05
|16:00
|
Торпедо – Алания
|0 : 0
|12.05
|16:00
|
Сокол – Тюмень
|2 : 1
|12.05
|17:00
|
Акрон – Динамо Мх
|- : -
|12.05
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|- : -
|12.05
|17:00
|
Ленинградец – Химки
|- : -
|12.05
|18:00
|
Волгарь – Черноморец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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