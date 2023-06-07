Директор «Родины»: «У нас нет премиальных за ничьи»
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, как бывшие игроки «Спартака» Олега Романцева, которые входят в тренерский штаб москвичей, влияют на ментальность подопечных.
— Вопрос про ментальность. В тренерском штабе «Родины» работают люди, которые поиграли еще в золотом «Спартаке» Романцева, — Дмитрий Парфенов, Владимир Бесчастных, Юрий Ковтун, да и вы были в той команде. Проявляется ли в вашем клубе спартаковский максимализм 90-х? Ничьи случайно уже не приравниваются к поражениям?
— За ничьи в «Родине» премиальные не платятся, в том числе и за ничьи с теми же лидерами — «Рубином» и «Балтикой».
Футбол — это же игра на победу. Изначально, когда четыре года назад создавалась «Родина», мы обговаривали с владельцем клуба Сергеем Александровичем Ломакиным, какую игру должна показывать команда. Сразу определились с философией.
— И какая у вас философия?
— «Родина» должна стараться действовать первым номером, создавать много моментов, показывать элементы интеллектуального футбола. И думать о победе. И внутренняя система клуба, в том числе в части премиальных, должна стимулировать игроков к победе, а не подталкивать их к отстаиванию ничьей.
А кто может поставить такую игру? В частности, люди, которые выступали в романцевском, тогда еще настоящем «Спартаке». Поэтому мы привлекали специалистов с этим бэкграундом. Суммарно это большая группа. На данном этапе в первой команде это Дмитрий Парфенов, Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных и Александр Павленко. Но мы не берем в «Родину» тренеров только за то, что они были в ТОМ «Спартаке». Понятно, что на первый план выходят профессиональные и личностные качества.
Однако от этих специалистов исходит нужная ментальность. Трудно представить, что Дмитрий Парфенов, который много где поиграл на высоком уровне, который, к слову, в матче Лиги чемпионов с «Баварией» при своем скромном росте выиграл четыре кряду верховых единоборства у двухметрового Янкера, будет кого-то бояться. А Владимир Бесчастных, а Александр Павленко, а Юрий Ковтун? Для них нет авторитетов. И это передается ребятам.
В футболе целый ряд слагаемых успеха. Понятно, что важна организация в клубе, атмосфера, правильная селекция и так далее. Но процентов на 30, а то и больше победы зависят от нужной ментальности, от психологии. Когда зимой мы подбирали игроков, общался с каждым из них. Важно было понять, что ребята обладают необходимым победным духом. Тому же Руслану Фищенко без разницы, кого перекусить в центре поля. Муха Султонов как решал задачи, так и будет их решать. Заур Плиев тоже максималист. Олег Дмитриев также привык решать задачи. К ним присоединились ребята, которые прошли осенние жернова и адаптировались к ФНЛ. Получился такой неплохой сплав. Теперь предстоит следующий шаг — игры с «Пари НН». Настраиваемся в стыках сыграть в свой футбол. А там как получится... Никаких прогнозов с нашей стороны тут, конечно, быть не может.
«Родина» заняла пятое место в Первой лиге по итогам сезона-2022/23 и получила право сыграть против «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ благодаря тому, что «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию на выступление в премьер-лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рубин
|34
|19
|12
|3
|53-27
|69
|
2
|Балтика
|34
|18
|13
|3
|56-30
|67
|
3
|Алания
|34
|17
|11
|6
|56-35
|62
|
4
|Енисей
|34
|13
|15
|6
|43-35
|54
|
5
|Родина
|34
|13
|11
|10
|42-38
|50
|
6
|Нефтехимик
|34
|12
|11
|11
|34-33
|47
|
7
|Шинник
|34
|13
|7
|14
|36-41
|46
|
8
|Динамо Мх
|34
|12
|10
|12
|25-29
|46
|
9
|Акрон
|34
|10
|16
|8
|38-36
|46
|
10
|СКА-Хаб.
|34
|11
|11
|12
|50-39
|44
|
11
|КАМАЗ
|34
|11
|11
|12
|35-36
|44
|
12
|Волгарь
|34
|11
|11
|12
|37-41
|44
|
13
|Арсенал
|34
|11
|8
|15
|37-46
|41
|
14
|Кубань
|34
|9
|10
|15
|36-41
|37
|
15
|Велес
|34
|9
|6
|19
|35-55
|33
|
16
|Уфа
|34
|8
|8
|18
|35-46
|32
|
17
|Краснодар-2
|34
|8
|7
|19
|32-54
|31
|
18
|Волга
|34
|6
|12
|16
|23-41
|30
|3.06
|09:00
|
СКА-Хаб. – Арсенал
|6 : 0
|3.06
|14:00
|
Балтика – Велес
|2 : 1
|3.06
|14:00
|
Динамо Мх – Алания
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Краснодар-2 – Шинник
|4 : 0
|3.06
|14:00
|
Уфа – Кубань
|1 : 2
|3.06
|14:00
|
Енисей – Волга
|0 : 0
|3.06
|14:00
|
Родина – Рубин
|0 : 0
|3.06
|17:00
|
Акрон – Волгарь
|4 : 0
|3.06
|17:00
|
КАМАЗ – Нефтехимик
|0 : 2
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|14
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|14
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|12
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|11
|
|
Артем Кулишев
Шинник
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|31
|1
|4
|
|
Марат Бокоев
Велес
|27
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|30
|1
|12