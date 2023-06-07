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Сегодня, 13:15

Директор «Родины»: «У нас нет премиальных за ничьи»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, как бывшие игроки «Спартака» Олега Романцева, которые входят в тренерский штаб москвичей, влияют на ментальность подопечных.

— Вопрос про ментальность. В тренерском штабе «Родины» работают люди, которые поиграли еще в золотом «Спартаке» Романцева, — Дмитрий Парфенов, Владимир Бесчастных, Юрий Ковтун, да и вы были в той команде. Проявляется ли в вашем клубе спартаковский максимализм 90-х? Ничьи случайно уже не приравниваются к поражениям?

— За ничьи в «Родине» премиальные не платятся, в том числе и за ничьи с теми же лидерами — «Рубином» и «Балтикой».

Футбол — это же игра на победу. Изначально, когда четыре года назад создавалась «Родина», мы обговаривали с владельцем клуба Сергеем Александровичем Ломакиным, какую игру должна показывать команда. Сразу определились с философией.

— И какая у вас философия?

— «Родина» должна стараться действовать первым номером, создавать много моментов, показывать элементы интеллектуального футбола. И думать о победе. И внутренняя система клуба, в том числе в части премиальных, должна стимулировать игроков к победе, а не подталкивать их к отстаиванию ничьей.

А кто может поставить такую игру? В частности, люди, которые выступали в романцевском, тогда еще настоящем «Спартаке». Поэтому мы привлекали специалистов с этим бэкграундом. Суммарно это большая группа. На данном этапе в первой команде это Дмитрий Парфенов, Юрий Ковтун, Владимир Бесчастных и Александр Павленко. Но мы не берем в «Родину» тренеров только за то, что они были в ТОМ «Спартаке». Понятно, что на первый план выходят профессиональные и личностные качества.

Однако от этих специалистов исходит нужная ментальность. Трудно представить, что Дмитрий Парфенов, который много где поиграл на высоком уровне, который, к слову, в матче Лиги чемпионов с «Баварией» при своем скромном росте выиграл четыре кряду верховых единоборства у двухметрового Янкера, будет кого-то бояться. А Владимир Бесчастных, а Александр Павленко, а Юрий Ковтун? Для них нет авторитетов. И это передается ребятам.

В футболе целый ряд слагаемых успеха. Понятно, что важна организация в клубе, атмосфера, правильная селекция и так далее. Но процентов на 30, а то и больше победы зависят от нужной ментальности, от психологии. Когда зимой мы подбирали игроков, общался с каждым из них. Важно было понять, что ребята обладают необходимым победным духом. Тому же Руслану Фищенко без разницы, кого перекусить в центре поля. Муха Султонов как решал задачи, так и будет их решать. Заур Плиев тоже максималист. Олег Дмитриев также привык решать задачи. К ним присоединились ребята, которые прошли осенние жернова и адаптировались к ФНЛ. Получился такой неплохой сплав. Теперь предстоит следующий шаг — игры с «Пари НН». Настраиваемся в стыках сыграть в свой футбол. А там как получится... Никаких прогнозов с нашей стороны тут, конечно, быть не может.

«Родина» заняла пятое место в Первой лиге по итогам сезона-2022/23 и получила право сыграть против «Пари НН» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ благодаря тому, что «Алания», ставшая третьей, не получила лицензию на выступление в премьер-лиге.

Футболисты &laquo;Родины&raquo;. «У нас работают люди из «Спартака» Романцева. Нет премиальных за ничьи». Интервью директора «Родины»

Футбол
Первая лига
ФК Родина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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33 тур
34 тур
3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 0 : 2
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Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 14
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 14
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 12
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 11
Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

 9
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 31 1 4
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 30 1 12
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