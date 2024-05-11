Дмитрий Черышев: «С 18 клубами РПЛ будет интереснее»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

«Я отношусь положительно к расширению. С 18 командами лига будет просто интереснее, будет больше шансов у команд», — приводит слова Черышева «РБ Спорт».

В данный момент количество участников РПЛ составляет 16 клубов, из них 2 вылетают в первую лигу напрямую, еще 2 попадают в стыки.