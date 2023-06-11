Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:29

Полузащитник «Енисея» Ушатов — об игре с «Факелом»: «Проиграли немного не по делу»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Сочи», выступающий на правах аренды за «Енисей», Кирилл Ушатов прокомментировал «СЭ» итоги стыковых матчей против «Факела».

«По прошедшей игре не сказал бы, что «Факел» и «Енисей» команды из разных лиг, — сказал Ушатов «СЭ». Считаю, что мы проиграли немного не по делу. Понятно, что есть итоговый результат, тем более это было двухраундовое противостояние, но тем не менее даже после домашнего поражения вполне могли все решить в свою пользу сегодня. Ничего страшного, крепче будем».

Ушатов также заявил, что возвращается в «Сочи».

«Аренда в «Енисее» у меня на данный момент закончилась. Отличные впечатления от команды и от города. Теперь возвращаюсь в «Сочи», с кем у меня действующий контракт. Естественно, любой футболист хочет играть как можно больше, но нынешний сезон из-за травмы получился у меня немного скомканным. Надеюсь, в предстоящем удастся проявить себя в полной мере. Сейчас уже полностью восстановился, поэтому нужно просто как следует поработать на сборах и все должно быть отлично», — добавил Ушатов.

«Факел» в ответном переходном матче РПЛ обыграл «Енисей» со счетом 2:0. Общий счет по сумме двух встреч 3:0 в пользу «Факела». Таким образом, воронежцы сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, а «Енисей» продолжит выступление в первой лиге.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пуговка из «Папиных дочек» занималась фигурным катанием и нашла будущего жениха на льду
«Манчестер Сити» победил «Интер» и впервые в истории выиграл Лигу чемпионов
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Стыки «Факел» — «Енисей» и «Пари НН» — «Родина»: кто будет играть в РПЛ?
Форвард «Факела» Марков: «Самое главное, что остались в РПЛ»
Защитник «Факела» Морозов: «Забей «Спартак» пенальти, мы бы остались в РПЛ напрямую»
Щербаченко считает, что отсутствие ВАР в Воронеже не было случайностью
Спортивный директор «Факела» Котов: «Если хотите, называйте Евсеева королем стыковых матчей»
В «Факеле» отреагировали на победу в стыковых матчах: «Будем бороться дальше»
Евсеев агрессивно отреагировал на вопрос о молодых игроках «Факела»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Бальде заявил, что футболист восстановится к первым сборам «Спартака»

Кафанов: «В «Зените» нет вратарской проблемы. Миша Кержаков надежен»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости