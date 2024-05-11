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Сегодня, 10:00

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 32 тура 11 и 12 мая

32-й тур Мелбет-Первой лиги пройдет с 11 по 12 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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&amp;quot;Динамо-Махачкала&amp;quot; против &amp;quot;Химок&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Химки&quot;

В субботу и воскресенье, 11 и 12 мая, пройдут матчи 32-го тура Мелбет-Первой лиги. «СЭ» публикует расписание и трансляции встречи игровых дней. Время начала — московское.

ФНЛ: расписание и трансляции матчей 32 тура 11 и 12 мая

11 мая, суббота

17:00. «Арсенал» — «Нефтехимик»

12 мая, воскресенье

09:00. «Енисей» — «Кубань»

12.00. «Шинник» — «СКА-Хабаровск»

16:00. «Сокол» — «Тюмень»

16:00. «Торпедо» — «Алания»

17. 00. «Акрон» — «Динамо»

17. 00. «КАМАЗ» — «Родина»

17. 00. «Ленинградец» — «Химки»

18. 00. «Волгарь» — «Черноморец»

Все игры тура можно посмотреть в прямом эфире на сайте «Матч ТВ», на платформе VKВидео, в приложении Смарт ТВ Кинопоиска и на сайте титульного партнера лиги.

На первой строчке в турнирной таблице первой лиги находится «Динамо-Махачкала» — в активе команды 58 очков. Вторыми идут «Химки» с 57 очками.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 31 17 7 7 34-14 58
2
 Химки 31 17 6 8 50-37 57
3
 Акрон 30 15 8 7 43-22 53
4
 Родина 31 13 10 8 47-28 49
5
 Арсенал 30 11 15 4 36-23 48
6
 Енисей 31 12 6 13 49-40 42
7
 Нефтехимик 30 11 9 10 30-28 42
8
 Тюмень 30 11 9 10 32-31 42
9
 Алания 31 10 12 9 39-42 42
10
 СКА-Хаб. 30 11 8 11 31-30 41
11
 Шинник 30 11 8 11 34-39 41
12
 КАМАЗ 31 10 11 10 28-29 41
13
 Торпедо 30 10 9 11 28-30 39
14
 Черноморец 31 7 13 11 28-33 34
15
 Ленинградец 30 7 9 14 21-36 30
16
 Сокол 31 7 8 16 27-51 29
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 30 5 8 17 20-47 23
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.05 17:00
Алания – Родина
 1 : 2
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 0 : 0
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 1
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 1 : 0
16.05 15:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 - : -
16.05 17:00
Ленинградец – Арсенал
 - : -
16.05 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
16.05 18:30
Шинник – Акрон
 - : -
16.05 19:30
Торпедо – Кубань
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 17 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

 26 1 6
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