Тукманов посоветовал «Торпедо» назначить Юрана главным тренером
Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов посоветовал черно-белым назначить главным тренером Сергея Юрана.
«Нового тренера «Торпедо» надо выбирать из футболистов, которые играли на хорошем уровне. Из тех, кто свободен, пожалуйста, есть Юран. Это парень с харизмой. Я Сергея знаю, мы работали с ним в сборной. У Юрана есть характер, он умеет отстаивать свою позицию перед руководством, в отличие от Кононова. Да и сам Сергей поиграл на хорошем уровне, а опыт тренерства у него большой.
В помощники ему рекомендую взять тех, кто играл за «Торпедо», чтобы сохранить преемственность, историческую связь. Не надо забывать, что это команда пролетарского района, завода Лихачёва. Да, завода уже нет, но завод — родитель этой команды, а родителей забывать нельзя никогда», — сказал Тукманов Legalbet.
Последним местом работы Юрана был «Пари НН», из которого специалиста уволили 28 апреля. После 30 туров ФНЛ «Торпедо» занимает 13-е место с 39-ю очками. Команду с января тренирует Олег Кононов, контракт которого истекает в июне 2026 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
2
|Динамо Мх
|32
|17
|7
|8
|35-17
|58
|
3
|Акрон
|31
|16
|8
|7
|46-23
|56
|
4
|Родина
|32
|14
|10
|8
|50-29
|52
|
5
|Арсенал
|31
|12
|15
|4
|37-23
|51
|
6
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
7
|Шинник
|31
|12
|8
|11
|36-40
|44
|
8
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
9
|Нефтехимик
|31
|11
|9
|11
|30-29
|42
|
10
|Тюмень
|31
|11
|9
|11
|33-33
|42
|
11
|СКА-Хаб.
|31
|11
|8
|12
|32-32
|41
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|Торпедо
|31
|10
|10
|11
|28-30
|40
|
14
|Черноморец
|32
|7
|14
|11
|29-34
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|31
|7
|9
|15
|22-39
|30
|
17
|Волгарь
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
18
|Кубань
|31
|5
|8
|18
|20-49
|23
|11.05
|17:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|1 : 0
|12.05
|09:00
|
Енисей – Кубань
|2 : 0
|12.05
|14:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|2 : 1
|12.05
|16:00
|
Торпедо – Алания
|0 : 0
|12.05
|16:00
|
Сокол – Тюмень
|2 : 1
|12.05
|17:00
|
Акрон – Динамо Мх
|3 : 1
|12.05
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|1 : 3
|12.05
|17:00
|
Ленинградец – Химки
|1 : 3
|12.05
|18:00
|
Волгарь – Черноморец
|1 : 1
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6