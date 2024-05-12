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Тукманов посоветовал «Торпедо» назначить Юрана главным тренером

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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов посоветовал черно-белым назначить главным тренером Сергея Юрана.

«Нового тренера «Торпедо» надо выбирать из футболистов, которые играли на хорошем уровне. Из тех, кто свободен, пожалуйста, есть Юран. Это парень с харизмой. Я Сергея знаю, мы работали с ним в сборной. У Юрана есть характер, он умеет отстаивать свою позицию перед руководством, в отличие от Кононова. Да и сам Сергей поиграл на хорошем уровне, а опыт тренерства у него большой.

В помощники ему рекомендую взять тех, кто играл за «Торпедо», чтобы сохранить преемственность, историческую связь. Не надо забывать, что это команда пролетарского района, завода Лихачёва. Да, завода уже нет, но завод — родитель этой команды, а родителей забывать нельзя никогда», — сказал Тукманов Legalbet.

Последним местом работы Юрана был «Пари НН», из которого специалиста уволили 28 апреля. После 30 туров ФНЛ «Торпедо» занимает 13-е место с 39-ю очками. Команду с января тренирует Олег Кононов, контракт которого истекает в июне 2026 года.

Источник: Legalbet
Сергей Юран
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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Неделя

«Енисей» обыграл «Кубань»

«Шинник» дома обыграл «СКА-Хабаровск» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 31 16 8 7 46-23 56
4
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
5
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
9
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
10
 Тюмень 31 11 9 11 33-33 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 31 7 9 15 22-39 30
17
 Волгарь 31 5 13 13 26-43 28
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
11.05 17:00
Арсенал – Нефтехимик
 1 : 0
12.05 09:00
Енисей – Кубань
 2 : 0
12.05 14:00
Шинник – СКА-Хаб.
 2 : 1
12.05 16:00
Торпедо – Алания
 0 : 0
12.05 16:00
Сокол – Тюмень
 2 : 1
12.05 17:00
Акрон – Динамо Мх
 3 : 1
12.05 17:00
КАМАЗ – Родина
 1 : 3
12.05 17:00
Ленинградец – Химки
 1 : 3
12.05 18:00
Волгарь – Черноморец
 1 : 1
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Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 16
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 18 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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