Тренер «Енисея» Ивахов: «Судейство было неоднозначное, но «Факел» был сильнее»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» подвел итоги стыковых матчей с «Факелом».

«Скажу уже на холодную голову, что мы очень хотели победить! Да, судейство было неоднозначное, но «Факел» в совокупности был сильнее. В течение всего сезона наши ребята отдавали все свои силы на поле, поэтому на последний стыковой матч многие игроки основы вышли травмированные. Ребята все равно играли, хотели победить, но, увы, не вышло. Но самое главное: я увидел настоящий футбольный город, который вышел на улицы, чтобы поддержать свою команду. Это, конечно, мечта! Воронежу уважение», — сказал Ивахов «СЭ».

«Факел» в ответном переходном матче РПЛ обыграл «Енисей» со счетом 2:0. Общий счет по сумме двух встреч 3:0 в пользу «Факела». Таким образом, воронежцы сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон, а «Енисей» продолжит выступление в первой лиге.