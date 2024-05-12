«Енисей» обыграл «Кубань»

«Енисей» дома победил «Кубань» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

У хозяев голы забили Егор Иванов и Александр Ломакин.

Красноярцы продлили серию без поражений в чемпионате до 5 матчей — 2 победы и 3 ничьих. Команда набрала 45 очков и занимает 6-е место в таблице первой лиги.

«Кубань» не может выиграть уже в 10-м матче подряд — 7 поражений и 3 ничьих. Краснодарский клуб с 23 очками замыкает таблицу ФНЛ.