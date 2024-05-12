«Енисей» обыграл «Кубань»
«Енисей» дома победил «Кубань» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.
У хозяев голы забили Егор Иванов и Александр Ломакин.
Красноярцы продлили серию без поражений в чемпионате до 5 матчей — 2 победы и 3 ничьих. Команда набрала 45 очков и занимает 6-е место в таблице первой лиги.
«Кубань» не может выиграть уже в 10-м матче подряд — 7 поражений и 3 ничьих. Краснодарский клуб с 23 очками замыкает таблицу ФНЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|31
|17
|7
|7
|34-14
|58
|
2
|Химки
|31
|17
|6
|8
|50-37
|57
|
3
|Акрон
|30
|15
|8
|7
|43-22
|53
|
4
|Арсенал
|31
|12
|15
|4
|37-23
|51
|
5
|Родина
|31
|13
|10
|8
|47-28
|49
|
6
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
7
|Нефтехимик
|31
|11
|9
|11
|30-29
|42
|
8
|Тюмень
|30
|11
|9
|10
|32-31
|42
|
9
|Алания
|31
|10
|12
|9
|39-42
|42
|
10
|СКА-Хаб.
|30
|11
|8
|11
|31-30
|41
|
11
|Шинник
|30
|11
|8
|11
|34-39
|41
|
12
|КАМАЗ
|31
|10
|11
|10
|28-29
|41
|
13
|Торпедо
|30
|10
|9
|11
|28-30
|39
|
14
|Черноморец
|31
|7
|13
|11
|28-33
|34
|
15
|Ленинградец
|30
|7
|9
|14
|21-36
|30
|
16
|Сокол
|31
|7
|8
|16
|27-51
|29
|
17
|Волгарь
|30
|5
|12
|13
|25-42
|27
|
18
|Кубань
|31
|5
|8
|18
|20-49
|23
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.05
|17:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|1 : 0
|12.05
|09:00
|
Енисей – Кубань
|2 : 0
|12.05
|14:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|- : -
|12.05
|16:00
|
Торпедо – Алания
|- : -
|12.05
|16:00
|
Сокол – Тюмень
|- : -
|12.05
|17:00
|
Акрон – Динамо Мх
|- : -
|12.05
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|- : -
|12.05
|17:00
|
Ленинградец – Химки
|- : -
|12.05
|18:00
|
Волгарь – Черноморец
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|17
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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