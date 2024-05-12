«Химки» обыграли «Ленинградец» и снова возглавили таблицу первой лиги
«Химки» в гостях победили «Ленинградец» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.
На 21-й минуте счет открыл Захар Волков. На 78-й минуте преимущество подмосковной команды удвоил Аршак Корян. Окончательный счет на 88-й минуте установил Бутта Магомедов.
Единственный гол хозяев на 86-й минуте забил Никита Морозов.
«Химки» (60 очков) вернулись на первое место в первой лиге за два тура до конца чемпионата. «Ленинградец» (30) идет 16-м в турнирной таблице.
В параллельных матчах махачкалинское «Динамо» в гостях уступило «Акрону» (1:3) и опустилось на второе место в ФНЛ. Хет-трик за тольяттинцев оформил Никита Глушков. «Родина» на выезде в большинстве переиграла КАМАЗ (3:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
2
|Динамо Мх
|32
|17
|7
|8
|35-17
|58
|
3
|Акрон
|31
|16
|8
|7
|46-23
|56
|
4
|Родина
|32
|14
|10
|8
|50-29
|52
|
5
|Арсенал
|31
|12
|15
|4
|37-23
|51
|
6
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
7
|Шинник
|31
|12
|8
|11
|36-40
|44
|
8
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
9
|Нефтехимик
|31
|11
|9
|11
|30-29
|42
|
10
|Тюмень
|31
|11
|9
|11
|33-33
|42
|
11
|СКА-Хаб.
|31
|11
|8
|12
|32-32
|41
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|Торпедо
|31
|10
|10
|11
|28-30
|40
|
14
|Черноморец
|31
|7
|13
|11
|28-33
|34
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|31
|7
|9
|15
|22-39
|30
|
17
|Волгарь
|30
|5
|12
|13
|25-42
|27
|
18
|Кубань
|31
|5
|8
|18
|20-49
|23
|11.05
|17:00
|
Арсенал – Нефтехимик
|1 : 0
|12.05
|09:00
|
Енисей – Кубань
|2 : 0
|12.05
|14:00
|
Шинник – СКА-Хаб.
|2 : 1
|12.05
|16:00
|
Торпедо – Алания
|0 : 0
|12.05
|16:00
|
Сокол – Тюмень
|2 : 1
|12.05
|17:00
|
Акрон – Динамо Мх
|3 : 1
|12.05
|17:00
|
КАМАЗ – Родина
|1 : 3
|12.05
|17:00
|
Ленинградец – Химки
|1 : 3
|12.05
|18:00
|
Волгарь – Черноморец
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6