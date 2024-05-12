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Сегодня, 18:58

«Химки» обыграли «Ленинградец» и снова возглавили таблицу первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Химки» в гостях победили «Ленинградец» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

На 21-й минуте счет открыл Захар Волков. На 78-й минуте преимущество подмосковной команды удвоил Аршак Корян. Окончательный счет на 88-й минуте установил Бутта Магомедов.

Единственный гол хозяев на 86-й минуте забил Никита Морозов.

«Химки» (60 очков) вернулись на первое место в первой лиге за два тура до конца чемпионата. «Ленинградец» (30) идет 16-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 17:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
1:3
Химки

В параллельных матчах махачкалинское «Динамо» в гостях уступило «Акрону» (1:3) и опустилось на второе место в ФНЛ. Хет-трик за тольяттинцев оформил Никита Глушков. «Родина» на выезде в большинстве переиграла КАМАЗ (3:1).

Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 17:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
3:1
Динамо
Россия. Мелбет-Первая Лига. 32-й тур
12 мая, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:3
Родина

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Динамо (Махачкала)
ФК КАМАЗ
ФК Ленинградец
ФК Родина
ФК Химки
1
0
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Газизов: «Костяк махачкалинского «Динамо» готов к РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 31 16 8 7 46-23 56
4
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
5
 Арсенал 31 12 15 4 37-23 51
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
8
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
9
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
10
 Тюмень 31 11 9 11 33-33 42
11
 СКА-Хаб. 31 11 8 12 32-32 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 31 7 13 11 28-33 34
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 31 7 9 15 22-39 30
17
 Волгарь 30 5 12 13 25-42 27
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
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11.05 17:00
Арсенал – Нефтехимик
 1 : 0
12.05 09:00
Енисей – Кубань
 2 : 0
12.05 14:00
Шинник – СКА-Хаб.
 2 : 1
12.05 16:00
Торпедо – Алания
 0 : 0
12.05 16:00
Сокол – Тюмень
 2 : 1
12.05 17:00
Акрон – Динамо Мх
 3 : 1
12.05 17:00
КАМАЗ – Родина
 1 : 3
12.05 17:00
Ленинградец – Химки
 1 : 3
12.05 18:00
Волгарь – Черноморец
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 16
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 14
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Сокол, Родина

 18 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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