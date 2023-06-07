Стало известно имя основного кандидата на должность главного тренера «Шинника»

«Шинник» рассматривает в качестве основного кандидата на должность главного тренера команды Дмитрия Воецкого. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

На данный момент 48-летний специалист является исполняющим обязанности главного тренера ярославского клуба. Воецкий занял свой пост после ухода из команды Вадима Евсеева.

По итогам сезона-2022/23 «Шинник» занял 7-е место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 46 очков в 34 матчах.