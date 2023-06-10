Защитник «Факела» Морозов: «Забей «Спартак» пенальти, мы бы остались в РПЛ напрямую»

Защитник «Факела» Евгений Морозов прокомментировал победу над «Енисеем» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

«Конечно, после игры с «Зенитом» была досада. Нам чуть-чуть не подфартило. Забей «Спартак» пенальти, мы бы остались напрямую, был бы больше отпуск и не было бы этих нервов. Но после игры мы уже решили не расстраиваться и двигаться дальше, поэтому собрались и уже готовились к игре с «Енисеем». Не могу сказать, что этот матч стал для нас экстренным. Мы были на грани стыков, так что тренерский штаб прорабатывал этот вариант и готовился. Дорога, конечно, была тяжелая, но мы справились. Намного приятнее завершить сезон при домашних болельщиках в прекрасной атмосфере. Сегодня пришло много фанатов, за что им большое спасибо. В концовке матча сегодня позволили соперникам пойти вперед большими силами и отдали инициативу. При этом я бы не сказал, что мы расслабились», — цитирует Морозова Metaratings.ru.

«Факел» обыграл «Енисей» по сумме двух игр в стыковых матчах (3:0, 2:0) и сохранил прописку в РПЛ. Воронежскую команду на данный момент возглавляет Вадим Евсеев.