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Сегодня, 22:12

Защитник «Факела» Морозов: «Забей «Спартак» пенальти, мы бы остались в РПЛ напрямую»

Алина Савинова
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Защитник «Факела» Евгений Морозов прокомментировал победу над «Енисеем» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

«Конечно, после игры с «Зенитом» была досада. Нам чуть-чуть не подфартило. Забей «Спартак» пенальти, мы бы остались напрямую, был бы больше отпуск и не было бы этих нервов. Но после игры мы уже решили не расстраиваться и двигаться дальше, поэтому собрались и уже готовились к игре с «Енисеем». Не могу сказать, что этот матч стал для нас экстренным. Мы были на грани стыков, так что тренерский штаб прорабатывал этот вариант и готовился. Дорога, конечно, была тяжелая, но мы справились. Намного приятнее завершить сезон при домашних болельщиках в прекрасной атмосфере. Сегодня пришло много фанатов, за что им большое спасибо. В концовке матча сегодня позволили соперникам пойти вперед большими силами и отдали инициативу. При этом я бы не сказал, что мы расслабились», — цитирует Морозова Metaratings.ru.

«Факел» обыграл «Енисей» по сумме двух игр в стыковых матчах (3:0, 2:0) и сохранил прописку в РПЛ. Воронежскую команду на данный момент возглавляет Вадим Евсеев.

Источник: https://metaratings.ru/news/morozov-zabei-spartak-penalti-my-by-ostalis-napryamuyu-byl-by-bolshe-otpusk-i-ne-bylo-by-etikh-nervov-257797/
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ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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П
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Александр Соболев

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