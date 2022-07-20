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Экс-тренер «Рубина» Кузнецов: «Почему Слуцкий не уволен? Команду просто угробили»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов в интервью «СЭ» оценил работу Леонида Слуцкого в казанской команде.

— Команду просто угробили, опустили в первую лигу. Как вообще такое возможно? Почему Слуцкий не уволен? Он еще плачет, что у него якобы игроков не было! Как у тебя нет игроков? А у остальных не ушли, что ли? На «Краснодар» посмотри! Все были в равных условиях. Мне не нравятся эти люди в клубе, которые только плачут и жалуются.

— Перед сезоном Слуцкий сказал, что у него тревожные ожидания: много новых футболистов, нужно время для того, чтобы поставить игру.

— Опять плохо? Опять он готовит какие-то отмазки, если ничего не получится и в первой лиге. Хороший тренер — это специалист, который и без звезд может сделать боеспособную команду за счет сильных качеств тех, кто есть в составе. Если нет мастеров, нужно пытаться играть в футбол за счет агрессии, физики и тактики.

А когда ты ноешь, это передается команде и действует на футболистов негативно. А когда ты говоришь, что они лучшие, то парни действительно так считают и начинают из последних сил играть и вытаскивать матчи.

— Все говорят, что «Рубин» — фаворит ФНЛ. Согласны?

— Как показывает практика, турнир тяжелый. «Ротор» после вылета в ФНЛ провалился и там. Если не выйдут в этом сезоне, то «Рубину» будет очень сложно. Можно застрять.

По итогам прошлого сезона «Рубин» под руководством Слуцкого вылетел в первую лигу.

Дмитрий Кузнецов. «Дети за мной бегают и тыкают пальцем: «Это тренер 2Drots!» Экс-капитан ЦСКА работал в РПЛ, а теперь побеждает в медиалиге

ФК Рубин (Казань)
Дмитрий Кузнецов
Леонид Слуцкий
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