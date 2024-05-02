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2 мая, 23:30

Медведев не смог пройти обидчика Надаля. Помешала травма

Медведев снялся с четвертьфинала «мастерса» против Легечки из-за травмы
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Даниил Медведев.
Фото Reuters
Иржи Легечка пожелал здоровья Даниилу.

Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Четвертьфинал
Иржи Легечка (Чехия, 30) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4, отказ 2-го игрока

Даниил Медведев стал всего 10-м действующим игроком, кому удалось выйти в 1/4 финала на всех «мастерсах». Впрочем, болельщики первой ракетки России явно рассчитывали на большее. Все-таки после побед над Себастьяном Кордой и Александром Бубликом его ждала встреча с 30-м «сеяным» Иржи Легечкой. Да, 22-летний чех очень хорош на грунте, а в Мадриде он уже успел обыграть самого Рафаэля Надаля, но фаворит в этом матче был очевиден. Увы, но травма паха не позволила Даниилу завершить этот матч. Теннисисты провели на корте всего 10 геймов.

Сосредоточиться на себе

Карлос Алькарас, вылетевший в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде от россиянина Андрея Рублева, по-прежнему жалуется на проблемы с правым предплечьем. А Янник Синнер и вовсе отказался от матча с Феликсом Оже-Альяссимом, сославшись на повреждение правого бедра. Высока вероятность, что все представители топ-3 пропустят «мастерс» в Риме (Джокович отказался играть в Мадриде, его поездка на итальянский «мастерс» также под вопросом). К ним в компанию может добавиться и четвертый номер рейтинга Даниил Медведев.

По ходу стартовой партии с Иржи Легечкой россиянин испытывал дискомфорт в паховых мышцах. При счете 3:2 к нему на корт вышел физиотерапевт. Медицинский перерыв прошел в подтрибунном помещении. Через 10 минут Даниил вернулся на корт и легко отдал гейм на подаче соперника (3:3). На своей подаче Медведев проигрывал 15:40, но за счет длинных розыгрышей все же смог спастись и вновь выйти вперед (4:3). Казалось, что худший сценарий миновал, но на следующем переходе на корт снова вышел доктор и массировал Даниилу правое бедро.

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После этого Медведев проиграл три гейма подряд фактически без борьбы. Было видно, что все движения и удары даются ему через боль. В итоге по окончании первого сета Медведев подошел к Легечке, поздравив его с победой. Пожал руку судье и отправился в раздевалку.

Иржи повел себя по-джентльменски. Расписываясь на куске оргстекла на камере, он написал Get Well Soon Daniil («Даниил, поправляйся скорее»).

Фото Reuters

«Всегда непросто так выигрывать, — сказал Легечка в интервью на корте. — Если бы я мог выбирать, то победил бы не так. Всегда тяжело смотреть, когда у твоего соперника проблемы со здоровьем. В этот момент нужно просто сосредоточиться на себе, попытаться выложиться по максимуму. Неизвестно, какая у соперника травма: это просто недомогание или что-то серьезное. Если дать ему возможность восстановиться, это может навредить тебе. Я старался сосредоточиться на себе. В конце первого сета было заметно, что ему трудно двигаться. Ему не повезло. Надеюсь, что он быстро восстановится».

За выход в полуфинал чешский теннисист поспорит с представителем Канады Оже-Альяссимом, одолевшем в Мадриде Каспера Рууда и Якуба Меньшика.

Надежда на Рублева

Несмотря на эту неудачу, Медведев провел отличный «мастерс» в Мадриде, показав свой лучший результат на турнире в столице Испании. Непростые победы на нелюбимом покрытии над Маттео Арнальди, Кордой и Бубликом внушали оптимизм, что Медведев вновь проведет сильный грунтовый сезон. Напомним, что в прошлом году Даниил смог взять титул в Риме, где обыграл Александра Зверева, Стефаноса Циципаса и Хольгера Руне.

Травма же ставит под сомнение продолжение грунтового сезона для россиянина. Будем надеяться, что все обойдется. Пока же поболеем за Андрея Рублева, которому завтра предстоит сыграть полуфинал с Тэйлором Фритцом.

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По личным встречам американец пока впереди (5:3), но в единственном их матче на грунте сильнее оказался россиянин. В полуфинале в Монте-Карло Рублев был сильнее в трех сетах. Надо повторить.

Теннис
Даниил Медведев
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