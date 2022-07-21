«Рубин» взял на просмотр защитника сборной Ирака

Защитник Али Аднан Казим прибыл на просмотр в «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба.

28-летний защитник сборной Ирака является свободным агентом. Ранее он выступал за «Аталанту», «Удинезе», «Ризеспор» и «Ванкувер».

Последней командой Казима был датский «Вайле», за который футболист выступал с ноября 2021 года по июнь 2022 года. В составе команды он провел 1 матч и не отличился результативными действиями.