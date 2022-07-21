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Сегодня, 11:46

«Рубин» взял на просмотр защитника сборной Ирака

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник Али Аднан Казим прибыл на просмотр в «Рубин», сообщает пресс-служба казанского клуба.

28-летний защитник сборной Ирака является свободным агентом. Ранее он выступал за «Аталанту», «Удинезе», «Ризеспор» и «Ванкувер».

Последней командой Казима был датский «Вайле», за который футболист выступал с ноября 2021 года по июнь 2022 года. В составе команды он провел 1 матч и не отличился результативными действиями.

Источник: https://t.me/fcrk1958/8133
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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