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Защитник «СКА-Хабаровска» Рукас: «Мы с братом считаем себя русскими»

Алина Савинова
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Защитник «СКА-Хабаровска» Томас Рукас ответил, как родственники в Литве относятся к тому, что он выступает в России.

«У меня из родственников сейчас только папа в Литве живет. Помню, с отцом был разговор, чтобы мы играли за сборную Литвы и взяли литовские паспорта. Отец категорически отказался. Почему? Потому что мы с братом родились в России, и он считает, что мы не имеем права отказаться от этих паспортов ради какой-то выгоды сыграть за сборную. А сейчас мы с ним постоянно на связи. Неважно, какой национальности человек и так далее. А что касается нас с братом, мы считаем себя русскими. Мы здесь родились. Что у нас такие имена и фамилии, всякое бывает», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

Рукас выступает за команду из Хабаровска с лета 2022 года. Его контракт со «СКА-Хабаровском» рассчитан до лета 2024-го.

Источник: РБ Спорт
Томас Рукас
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 29 16 6 7 45-32 54
2
 Динамо Мх 29 15 7 7 30-14 52
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 29 12 9 8 44-26 45
6
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 29 11 7 11 31-30 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 29 10 9 10 27-28 39
13
 Торпедо 29 9 9 11 26-29 36
14
 Черноморец 29 7 12 10 27-31 33
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
Результаты / календарь
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28.04 09:00
Енисей – Волгарь
 1 : 1
28.04 14:00
Шинник – Сокол
 1 : 0
28.04 17:00
КАМАЗ – Акрон
 1 : 0
28.04 17:00
Арсенал – Алания
 3 : 3
28.04 17:00
Ленинградец – СКА-Хаб.
 0 : 1
28.04 18:00
Торпедо – Химки
 1 : 2
28.04 19:00
Кубань – Нефтехимик
 1 : 1
29.04 17:00
Черноморец – Динамо Мх
 0 : 0
30.04 15:00
Родина – Тюмень
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Джонатан Окоронкво

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Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

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П
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

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Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
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Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 15 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 24 1 6
Алексей Бердников

Алексей Бердников

Нефтехимик

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