Защитник «СКА-Хабаровска» Рукас: «Мы с братом считаем себя русскими»

Защитник «СКА-Хабаровска» Томас Рукас ответил, как родственники в Литве относятся к тому, что он выступает в России.

«У меня из родственников сейчас только папа в Литве живет. Помню, с отцом был разговор, чтобы мы играли за сборную Литвы и взяли литовские паспорта. Отец категорически отказался. Почему? Потому что мы с братом родились в России, и он считает, что мы не имеем права отказаться от этих паспортов ради какой-то выгоды сыграть за сборную. А сейчас мы с ним постоянно на связи. Неважно, какой национальности человек и так далее. А что касается нас с братом, мы считаем себя русскими. Мы здесь родились. Что у нас такие имена и фамилии, всякое бывает», — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

Рукас выступает за команду из Хабаровска с лета 2022 года. Его контракт со «СКА-Хабаровском» рассчитан до лета 2024-го.