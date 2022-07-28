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Марадишвили — о судействе в РПЛ: «Иногда чуть-чуть страдаем. Но мы должны сами всех переезжать»

Марадишвили поделился мнением об уровне судейства в чемпионате России
Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» высказался об уровне судейства в чемпионате России.

— Руководство «Локомотива» раскритиковало судейство. Согласен с такой позицией?

— Если честно, я не люблю обсуждать судейство. Всегда стараюсь отталкиваться от того, что мы просто сами должны всех переезжать! И все время стараться выигрывать, несмотря ни на что. Да, иногда случается, что судьи не предрасположены к нам. И мы чуть-чуть страдаем из-за этого. Но вновь преодолеем трудности и станем только сильнее.

— Окей, но что делать с моментами, как в концовке матча с «Ростовом»? Когда Сухой прервал свистком опасную атаку «Локо».

— Мы не сможем этого изменить разговорами ни после, ни во время матча. Нужно просто забивать свои моменты и побеждать.

Константин Марадишвили после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
0
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
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Зенит – Локомотив
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Н. Новгород – ЦСКА
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Спартак – Оренбург
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