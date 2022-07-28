Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» высказался об уровне судейства в чемпионате России.

— Руководство «Локомотива» раскритиковало судейство. Согласен с такой позицией?

— Если честно, я не люблю обсуждать судейство. Всегда стараюсь отталкиваться от того, что мы просто сами должны всех переезжать! И все время стараться выигрывать, несмотря ни на что. Да, иногда случается, что судьи не предрасположены к нам. И мы чуть-чуть страдаем из-за этого. Но вновь преодолеем трудности и станем только сильнее.

— Окей, но что делать с моментами, как в концовке матча с «Ростовом»? Когда Сухой прервал свистком опасную атаку «Локо».

— Мы не сможем этого изменить разговорами ни после, ни во время матча. Нужно просто забивать свои моменты и побеждать.