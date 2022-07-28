Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Марадишвили — о голе через себя: «Такого в карьере может больше и не быть... Полночи не спал после него»

Марадишвили рассказал о голе через себя в ворота «Ростова»
Артем Бухаев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Константин Марадишвили.
Фото ФК «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» рассказал о голе через себя в ворота «Ростова» в матче 2-го тура РПЛ (2:2).

— «Локомотив» выдал ярчайший матч с «Ростовом», отыгравшись в меньшинстве благодаря твоему удару через себя. Какие впечатления остались?

— Сперва хотел бы поблагодарить всех болельщиков. И тренерский штаб за то, что доверил время в этой встрече. Нам удалось взять дома важное очко. Если честно, я полночи не спал. Гол правда получился хорошим. Эмоции сумасшедшие! Такого гола в карьере может больше и не быть... Это действительно самый запоминающийся и эмоциональный мяч для меня.

— Как ты вообще принял решение для такого удара?

— С отцом раньше всегда тренировали удары через себя на пляже. Он все время мне накидывал, а я бил. Я никогда не стеснялся таких решений, всегда был готов к этой ситуации. Кстати, за три дня до матча с «Ростовом» мы играли в теннисбол. У нас собралась молодая команда из ребят 2001 и 2002 годов рождения. Мы проиграли несколько игр подряд, а я все пробовал бить через себя. Вроде получалось, но мы все равно проигрывали. Перенес это на матч с «Ростовом» — и сразу забил.

Константин Марадишвили после гола в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. «Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Константин Марадишвили
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
Обнуление «Спартака». Как изменится бюджет, трансферы и имидж клуба, если Федун отдаст власть
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Филимонов за бутылку водки, смертельное байк-шоу, первый гол Аршавина. Как «Факел» играл в высшей лиге
«Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Я верю, что могу стать лучше Мбаппе»
Барриос объяснил, почему решил остаться в «Зените»
Гендиректор «Эспаньолы»: «Мы еще не закрыли сделку с ЦСКА по Мендесу»
В РФС не хотят, чтобы семинары судейского комитета для клубов РПЛ превращались в рутину
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Марадишвили — о Худякове: «Он развит не по годам. Очень взрослый, несмотря на возраст»
«Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Я верю, что могу стать лучше Мбаппе»
РПЛ во второй раз за два дня поменяла турнирную таблицу
Семин: «ЦСКА и «Спартак» составят конкуренцию «Зениту» за чемпионство»
«Локомотив» оштрафовали на 130 тысяч рублей по итогам матча с «Ростовом»
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Локомотив» и другие матчи
Марадишвили — о Худякове: «Он развит не по годам. Очень взрослый, несмотря на возраст»
Филимонов за бутылку водки, смертельное байк-шоу, первый гол Аршавина. Как «Факел» играл в высшей лиге
«Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили
Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Я верю, что могу стать лучше Мбаппе»
Барриос объяснил, почему решил остаться в «Зените»
Гендиректор «Эспаньолы»: «Мы еще не закрыли сделку с ЦСКА по Мендесу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Краснодара» Олусегун: «Я верю, что могу стать лучше Мбаппе»

Марадишвили — о Худякове: «Он развит не по годам. Очень взрослый, несмотря на возраст»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости