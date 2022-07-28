«Никогда не перейду в «Спартак» — это самый принципиальный соперник!» Интервью Марадишвили

«СЭ» поговорил с полузащитником «Локомотива» — о суперголе «Ростову», конкуренции с «Зенитом» и желании играть в АПЛ.

Константин Марадишвили — автор самого красивого гола тура, а возможно, и всего лета в премьер-лиге. В матче с «Ростовом» полузащитник вышел на замену на 83-й минуте, но за это время успел спасти «Локомотив» от поражения красивейшим ударом через себя. В интервью «СЭ» Марадишвили рассказал, как отрабатывал удар «ножницами» на пляже, и объяснил, почему мечтает играть в Англии и верит в Ивана Игнатьева.

«Удары через себя тренировал на пляже»

— «Локомотив» выдал ярчайший матч с «Ростовом», отыгравшись в меньшинстве благодаря твоему удару через себя. Какие впечатления остались?

— Сперва хотел бы поблагодарить всех болельщиков. И тренерский штаб — за то, что доверил время в этой встрече. Нам удалось взять дома важное очко. Если честно, я полночи не спал. Гол правда получился хорошим. Эмоции сумасшедшие! Такого гола в карьере может больше и не быть... Это действительно самый запоминающийся и эмоциональный мяч для меня.

— Как ты вообще принял решение для такого удара?

— С отцом раньше всегда тренировали удары через себя на пляже. Он все время мне накидывал, а я бил. Я никогда не стеснялся таких решений, всегда был готов к этой ситуации. Кстати, за три дня до матча с «Ростовом» мы играли в теннисбол. У нас собралась молодая команда из ребят 2001 и 2002 годов рождения. Мы проиграли несколько игр подряд, а я все пробовал бить через себя. Вроде получалось, но мы все равно проигрывали. Перенес это на матч с «Ростовом» — и сразу забил.

— Мы спросили про этот гол у Антона Миранчука. Он похвалил тебя и сказал, что ты такие голы на каждой тренировке забиваешь.

— Он случайно не пошутил? Один за другим я такие голы точно не кладу. Но, если честно, я единственный, кто не боится таких ударов и падений. Но забиваю редко.

Константин Марадишвили бьет ударом через себя. ФК «Локомотив»

— «Локомотив» доигрывал вдесятером из-за удаления Бека-Бека. Вы его поддержали? Йозеф Циннбауэр говорил, что француз плакал в раздевалке.

— Все игроки нашей команды подошли к нему и поддержали. Он выдал хороший матч. Мы все футболисты, такое иногда случается. Нужно быть готовым ко всему и проходить через все трудности.

— Даниил Худяков допустил результативную ошибку.

— Его тоже, конечно же, поддержали. Психология — очень важный момент, особенно у молодых футболистов. Хотя Худя не по годам развит. Даня уже очень взрослый, несмотря на возраст. Конечно, он очень расстроился. Все мы расстраиваемся после ошибок. Я думаю, это все опыт, который пойдет только на пользу. Ничего страшного — очень важно, что мы все-таки забрали одно очко.

— Но при этом в двух стартовых турах «Локо» потерял четыре.

— Тяжеловато, когда проходишь такие хорошие сборы, — вроде все готовы, несутся и хотят выиграть, а получается так, что получаем две ничьих. Опять же, это все ценный опыт. Через это все мы становимся сильнее. Думаю, дальше будем набирать больше очков.

— Руководство «Локомотива» раскритиковало судейство. Согласен с такой позицией?

— Если честно, я не люблю обсуждать судейство. Всегда стараюсь отталкиваться от того, что мы просто сами должны всех переезжать! И все время стараться выигрывать, несмотря ни на что. Да, иногда случается, что судьи не предрасположены к нам. И мы чуть-чуть страдаем из-за этого. Но вновь преодолеем трудности и станем только сильнее.

— Окей, но что делать с моментами, как в концовке матча с «Ростовом»? Когда Сухой прервал свистком опасную атаку «Локо».

— Мы не сможем этого изменить разговорами ни после, ни во время матча. Нужно просто забивать свои моменты и побеждать.

— А арбитр объяснил кому-то свое решение?

— Я не подходил к нему. Понял, что матч в любом случае закончен. Уже ничего не изменишь.

— Судья больше трех минут просматривал эпизод с пенальти на Изидоре. Это не слишком затягивает игру?

— Не знаю, как с этим бороться. Это не в наших силах! Мы никак не можем на это повлиять. Еще раз, мы просто должны играть и побеждать только за счет того, что мы в разы сильнее.

Дмитрий Баринов с футболкой главного героя матча с «Ростовом». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Хочу попасть в Англию — там каждая игра, как в Лиге чемпионов»

— Первые месяцы после перехода в «Локомотив» СМИ обсуждали твою трансферную стоимость, а не игру. Это давило?

— Нет, я даже не обращал на это внимание. Мне кажется, я хорошо начал сезон и хорошо продолжил. Не думаю, что могут быть какие-то вопросы. Я нечасто читаю прессу. А если говорить точнее, то очень редко.

— Ты все еще хочешь попробовать свои силы в Европе?

— Конечно! Но сейчас для меня важно закрепиться в стартовом составе «Локомотива». Я хочу чаще помогать команде, проводить больше времени на поле.

— Думаешь, сейчас игроку из России реально попасть в европейскую лигу?

— Если ты очень хороший футболист, для тебя все двери открыты. Я хотел бы попасть в Англию. Там каждая игра, как в Лиге чемпионов.

— А были предложения? Может, кто-то проявлял интерес?

— Не слышал. Может, к отцу обращались. Но лично ко мне — нет.

— Ты начинаешь новый сезон в качестве игрока ротации. Как ты к этому относишься?

— Это дает еще больше мотивации работать над собой. Ты понимаешь, что должен конкурировать со всеми. И от этого становишься лучше. Это самое главное. Сейчас я выхожу не в стартовом составе. Но быть в таком престижном клубе, как «Локомотив», — это уже отлично. Хотя, конечно, хочется играть больше.

— Есть ли вероятность, что ты покинешь команду, если ситуация с игровым временем не изменится?

— Не хочу загадывать, что будет дальше.

— На твой взгляд, стал ли «Локомотив» сильнее по сравнению с предыдущим сезоном?

— Да. У нас укомплектовался состав. Мы провели очень хорошие сборы. «Локомотив» очень силен, но нужно набрать ход. И тогда мы начнем приносить больше очков.

— Что нужно сделать, чтобы этот сезон для «Локомотива» стал успешным?

— Все должны выкладываться на 110 процентов и верить то, что мы выиграем. Важно работать изо дня в день. Думаю, так мы добьемся успеха.

Побороться в этом сезоне за трофей? Конечно! Пора его уже завоевывать.

— Есть личная цель на сезон?

— Самое важное для меня — помочь команде, принести как можно больше пользы. Что касается ситуации с игровым временем, то я в любом случае буду стараться и выложусь на полную. Важно не халтурить, выдавать свои лучшие тренировки и матчи.

Константин Марадишвили в борьбе с Якой Бийолом. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Ротенберг позвал к себе домой на ужин. Хорошо отметили его уход»

— Недавно «Локомотив» красиво попрощался с Борисом Ротенбергом.

— Я с ним очень хорошо общался. Он всегда мотивировал, подсказывал. Все видел изнутри и всегда за всем следил. Всегда говорил прямо, пока находился в команде. В последнее время приезжал в Баковку. Все, что он делал, — на пользу «Локомотива». Он помогал каждому из игроков.

— Как Ротенберг попрощался с командой?

— Позвал всех на ужин к себе домой. Мы хорошо отметили [уход].

— Последний трансфер «Локомотива» на вход — Иван Игнатьев, у которого неоднозначная репутация. Как он ведет себя в команде?

— Я знаю его по молодежной сборной. Он ведет себя как профессионал своего дела. То, о чем говорили, было давно. Сейчас он изменился, о чем и сам неоднократно говорил. Время покажет.

— Думаешь, Игнатьев поможет «Локомотиву» бороться за высокие места?

— Конечно! Каждый игрок, который приходит в «Локо», поможет клубу. Игнатьев — хороший футболист, он неоднократно это доказывал. Да, был период спада... Но сейчас он работает, занимается. И в ближайшее время, как мне кажется, покажет, что его зря списывали со счетов.

— Игнатьев не звал команду в бар после подписания контракта?

— Нет, не проставлялся. От него был только тортик команде на ужин. И все.

— В «Локомотиве» много говорят о борьбе с «Зенитом». Считаешь, с ним реально конкурировать?

— Конечно! В РПЛ можно навязать борьбу любой команде. Но можно и проиграть любой команде из последней пятерки. Мы можем бороться за счет самоотдачи и игры, которую ставит наш тренер. И, конечно, за счет игроков. Например, Антон Миранчук, Изидор и Керк могут в одиночку решить исход матча.

— Но «Зенит» уже четыре года подряд становится чемпионом.

— Так получилось. Никто не знает, кто займет первые места в следующие четыре года.

— То есть ты не согласен, что в этом сезоне они стали чемпионами еще до первого тура?

— «Зенит» играет вничью с «Химками»... Ты не знаешь, что будет завтра. Впереди еще 28 туров. Не будем загадывать, но мы можем бороться за первые места.

— Кто еще в РПЛ способен навязать борьбу «Зениту»?

— В данный момент интересно наблюдать за ЦСКА. Но им тоже будет тяжело. Как и любой другой команде. Думаю, «Спартак» не сможет.

Константин Марадишвили в молодежной сборной России. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Сборная Грузии? Сейчас я игрок молодежки России и не думаю ни о чем другом»

— Летом «Локомотив» покинул Мачей Рыбус. Удивился, что он ушел в «Спартак»?

— Это его выбор. Его отношение. Не хочу комментировать.

— Можешь ли ты себя представить в футболке «Спартака»?

— Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И «Локомотив» такой же принципиальный соперник для красно-белых. В «Спартак» я не перейду.

— В «Локомотиве» много легионеров. Нет опасений, что они воспользуются разрешением ФИФА и уедут из России?

— Если они до сих пор не ушли, то, думаю, уже и не уедут. Я уверен в каждом! Мне кажется, мы закончим чемпионат со всеми легионерами, которые у нас есть (интервью состоялось до появления информации о трансфере Бека-Бека в «Ниццу». — Прим. «СЭ»).

— В «Спартаке» Квинси Промес лично просил легионеров не покидать команду. Был ли подобный разговор в «Локомотиве»?

— Не заметил ничего такого. Мне кажется, наши игроки сами прекрасно понимают, что они находятся в команде и не стоит никуда уходить. Нужно показывать себя в «Локомотиве». Никто не знает, когда все уляжется. Может, через два месяца. Может, через пять. Все легионеры работают над собой, тренируются и готовятся к играм.

— В начале интервью ты рассказывал об отце. Он ведь из Грузии — ты никогда не думал, чтобы играть за эту сборную?

— На данный момент я игрок молодежной сборной России и пока не думаю ни о чем другом. У меня уже были и вызовы в основную национальную команду. Продолжаю работать в том же духе.

— В октябре ты впервые попал в расширенный список сборной России. Помнишь, как об этом узнал?

— Кто-то выложил пост, да и все. Я очень благодарен за это Валерию Георгиевичу [Карпину]. Это большая гордость для меня. Спасибо, что у меня есть такие шансы. Значит, я не зря играю в футбол. После такого эмоциональный фон поднимается.

— После попадания в расширенный список с Карпиным разговаривали?

— Мы с ним пересеклись на сборах. Просто поздоровались, особого диалога не было. С Виктором Савельичем [Онопко] только говорили. Мы с ним были в ЦСКА и каждый раз, когда видимся, общаемся.

— Сильно расстроился, что не попал в окончательный список?

— Честно сказать, вообще не расстроился. Я был уже рад тому, что меня заметили. Для меня это самое главное.

— Не думаешь, что задержался в молодежке?

— Всему свое время. К сожалению, мы не смогли завершить квалификацию на молодежный чемпионат Европы...

— Ты много работал с Михаилом Галактионовым. Расскажи, какой он.

— Очень пунктуальный! С ним тоже часто переписываемся, общаемся.

— Даже сейчас, когда он в «Нижнем Новгороде»?

— Конечно.

— Ты удивился, что он возглавил клуб РПЛ?

— Думаю, что в отсутствие игр молодежной сборной России это лучший вариант для тренера, чтобы совмещать работу в национальной команде и в клубе. На мой взгляд, он выбрал оптимальное решение.

— Отстранение российских команд от международных матчей сильно ударит по уровню нашего футбола?

— У нас очень много перспективных ребят с российским паспортом. Жаль, что не будет международных игр. Хотя сейчас много российских футболистов играет за границей. Думаю, что колоссально это не должно ударить по уровню футбола. Да, многие легионеры уехали из России, но не все.