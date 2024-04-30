«Химки» и «Торпедо» интересуются форвардом «Шинника» Андреевым

Нападающий «Шинника» Игорь Андреев может сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, в 22-летнем футболисте заинтересованы «Химки» и «Торпедо».

В «Шиннике» форвард выступает на правах аренды из «Родины». В текущем сезоне он провел 28 матчей за ярославскую команду, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.