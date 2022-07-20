«Дети за мной бегают и тыкают пальцем: «Это тренер 2Drots!» Экс-капитан ЦСКА работал в РПЛ, а теперь побеждает в медиалиге

Большое интервью Дмитрия Кузнецова.

Капитан чемпионского ЦСКА-1991 Дмитрий Кузнецов около года работает с медийной командой 2Drots, которая стала победителем первого сезона медиалиги. Тренер — одна из звезд команды: видео с ним собирают сотни тысяч просмотров на YouTube, а на улицах к нему подбегают дети с просьбой о селфи.

«СЭ» обстоятельно поговорил с Кузнецовым — о феномене медиалиги, зарплатах и деньгах в ней, и о российском футболе, где тренер с лицензий Pro работает с непрофессионалами, а клубы РПЛ приглашают специалистов из других стран без лицензий.

«Дети знают меня только как тренера 2Drots, а не футболиста. Это коробит»

— Дмитрий, вы себя чувствуете звездой? На улице часто просят о фото?

— Это просто ужас: дети как сумасшедшие бегают, знают меня только как тренера 2Drots и всё — для них я только тренер этой команды, точка. Не футболист, который играл в сборной, ЦСКА и в Испании. Иногда иду в магазин, и пацаны на меня пальцем показывают.

— Каково это?

— Непривычно. Где бы я ни находился, они подходят, бегают за мной. Они же смотрят YouTube, следят. Когда я тренировал в Видном, мы летели на игру на Сахалин. Рядом мальчик сидел и не отводил от меня глаз. Я ему: «Ну что ты так смотришь?» Отвечает: «Да я за 2Drots болею». Все с тобой ясно, думаю. И так каждый день просто. Мы выиграем три матча, выйдем на первое место, и понеслось: со стадиона не пройти, толпы. Но это ненормально, меня это коробит.

— Почему?

— Все-таки хочется, чтобы эти ребята знали историю нашего футбола. Какие у нас были великие футболисты, на ком мы росли, кто и как играл. А эти пацаны ничего не знают. Жизнь меняется, ориентиры сейчас другие. Молодежь растет не на знаниях об истории нашего футбола, а на челленджах, медийных людях, блогерском футболе.

Дмитрий Кузнецов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— В 2Drots знают, что вы были капитаном ЦСКА, играли за сборную страны?

— Конечно, знают. У меня есть ребята в команде, которые закончили академию ЦСКА и академию «Спартака». Кутузов, Эд, Слон — они знают всё.

— Когда вы были игроком, был такой же ажиотаж? На улице бегали за вами?

— Когда мы чемпионами стали с ЦСКА, когда я за сборную играл — конечно, было. Но не в таком количестве, как сейчас. Когда стал тренировать 2Drots, столкнулся с тем, чего раньше никогда не видел. Что творилось в Нижнем Новгороде после полуфинала медиалиги! Мы не могли выйти со стадиона, два часа давали автографы и делали селфи. И так постоянно.

— Пока не привыкли к такому вниманию?

— Для ребят это привычно, а мне пока трудно понять, как эта популярность возникает. Вот если бы это было в РПЛ — другое дело, я бы понял.

«Егор Крид был с нами в раздевалке. Скромный парень, мне понравился»

— Как отмечали победу в финале медиалиги?

— Вот еще момент, который подтверждает, что ребята в медиафутболе — непрофессионалы. Зашли в раздевалку после победы, у нас было шесть бутылок шампанского, которые дали руководители. В профессиональном футболе одну бутылку бы потрясли, разбрызгали, а пять бы выпили! А здесь все шесть разбрызгали и потом сидели с кубком: «А где шампанское?»

— Поехали за шампанским?

— Нет, но сняли клуб под открытым небом, и я только в пять утра домой пришел. Отмечали закрытие сезона, кричали, орали. Народу было очень много.

— Егор Крид отмечал с вами?

— Да, он молодец, на поле уже был с нами, и в раздевалке. Он скромный, всегда улыбается, мне понравился. Болел за 2Drots и поддерживал нас.

Дмитрий Кузнецов (справа).

— Кто вам звонил после победы? Валерий Чалый, Карлос Эдуарду?

— Нет, Карлос Эдуарду вообще не знает, что есть такой турнир в России. У них там карнавал! Много людей звонили и писали. Было приятно, что за меня переживают. Это важная победа, мы очень серьезно готовились.

— Как?

— Даже по роликам и трансляциям было видно, как я орал. Да, матерился, но я искренне переживал. Настрой был серьезнейший.

— 4:0 в финале, ни одного пропущенного мяча в плей-офф. Как вы это сделали?

— Очень детально изучали соперников. Все записи игр просматривали. Много работали над тактикой и техникой. Нам иногда не хватало «физики», потому что мы два раза в неделю тренировались. Но многие ребята играли в КФК, практику получали, мне не надо было их много грузить.

— Теория?

— Нет, такого в медийном футболе нет. Хотя я пытался, объяснял им, что правильно, а что нет. Индивидуально с ребятами разговаривал. Мне здорово помог Альберт Осколков — экс-игрок нижегородского «Локомотива» и ЦСКА, олимпийской сборной. Мы давно дружим, и если бы не он, то было бы тяжело. Очень ему благодарен.

Дмитрий Кузнецов (справа).

— Ваш состав по меркам МФЛ — это топ?

— Да, у нас очень хороший состав. От нас Коршков уезжает в «СКА-Хабаровск». Он уже с ними тренировался, но его отпустили на финальные игры — спасибо клубу за это. Еще ребята ушли: Турищев — в «Торпедо», Нтумба — в «Ростов», Ивахнов — в «Факел». Все они подписали профессиональные контракты. У них был неплохой уровень, и я к ним относился как к профессионалам. И требовал с них больше, чем с блогеров и медийных игроков.

— Кто-то из них может через какое-то время стать заметной фигурой в профессиональном футболе?

— Да все они могут. Это молодые обученные игроки, у них есть база, свои сильные стороны, есть желание. Думаю, что вы о них еще услышите.

— Гол ножницами Кутуза — что это было?

— Ну это что-то с чем-то! Это был подготовленный розыгрыш: мы отрабатывали два варианта угловых, и это был один из них. Кстати, второй тоже прошел — мы забили после углового в первом тайме.

Кутуз с таким ростом так сложился и подстроился под подачу — это нечто! Он опытный игрок, выступает в Зеленограде в КФК, бомбардир. В ЛФЛ тоже много забивает. Он отлично отыграл. И Слон — Влад Ослоновский — тоже здорово пришелся ко двору. Он академию «Спартака» прошел, в «Бенфике» был. Забил важнейший гол в полуфинале.

«Когда шел в медиафутбол, не ожидал, что будет такой ажиотаж»

— Ожидали, что в медийном футболе будет такой уровень: трансляции, контракты, сотни тысяч зрителей на стримах?

— Я не ожидал. Вообще, скептически относился к этому. У меня не было работы, когда меня пригласили. Тренер с лицензией Pro, а сидел и ждал предложений. Не думал, что в медиафутболе будет такой ажиотаж, что так быстро лига наберет популярность. По интересу она уже конкурирует с профессиональным футболом.

— Каждый ваш крик на игроков во время матча — сотни тысяч просмотров на YouTube.

— Да, я вижу! Но я же правильно все говорю, по делу!

— Вы про видео с Крапом, которое стало хитом?

— Да! Начну с того, что обычно я сижу и смотрю, какой состав будет на игру: мощные форварды или под комбинационный стиль. На полуфинал у меня была установка, а Крапа нет — он опоздал, хотя я планировал его в состав. И стандарты под него, а его нет. Ну, раз нет, тогда и в составе будет другой человек. Оказалось, что он решил, что установка будет на стадионе. Хотя в чате все было написано, где и во сколько.

Он понял свой косяк. Во время обратных замен на 20-25 минут, чтобы держать темп, Крап должен был выйти. И я его подзываю, объясняю, что нужно сделать. Он славится цирковыми финтами и фокусами, просил его убрать это. А он первым же касанием начал исполнять свои трюки и потерял шесть мячей подряд. Вот я и орал на него: он был не готов, начал тоже психовать. Крап должен взрослеть и убирать это детство.

Позже он опять готовился выйти на замену: «Надо что-то снова объяснять? Нет? Ну, вперед!» В итоге Крап вышел, поучаствовал в победном голе.

Дмитрий Кузнецов.

— Была негативная реакция от фанатов 2Drots?

— Нет, у нас болельщики молодцы, ничего не говорили. Но то, что я матом ругался, — мне это самому неприятно. На каждую игру вешают микрофон, а я забываю об этом. Да, мат надо убирать, но на эмоциях не всегда получается себя контролировать.

А потом я прихожу поиграть в футбол, и мне говорят: видео уже 200 тысяч просмотров набрало, потом иду с друзьями встретиться — уже 500 тысяч. Перед финалом у нас была автограф-сессия, я зову Крапа: «Давай, иди сюда для фото и видео, миллион сейчас соберем». Поржали.

Я отношусь к ним как к профессионалам и не прощу им разгильдяйства. Есть грань, которую нельзя переходить.

«Слышал, что у Димы Тарасова зарплата — 1 миллион рублей»

— У ваших игроков есть зарплаты?

— Зарплат нет, но есть премиальные — по 15 тысяч рублей за победу, если футболист сыграет 35 минут.

— А у вас зарплата есть?

— Да, есть. В прошлом году была в два раза меньше.

— Как вас вообще позвали в 2Drots?

— Когда тренировал «Гераклион», у меня там был вратарь Алан. Он ушел в медиафутбол, начал играть в 2Drots, где как раз искали тренера — там раньше работал Игорь Чугайнов. И Алан предложил мою кандидатуру основателям команды Жене и Никите.

Я чуть не поседел, когда пришел на первую тренировку: опаздывают, не слушают, дисциплины нет. «Давай в футбол играть!» Я им говорю, что так дело не пойдет, надо менять всё. Не представляешь, как я с ними мучился.

Я сижу, план тренировки составляю, кто в каких упражнениях участвует. Всё профессионально. А потом прихожу: то 40 человек, то 12. «Да сейчас приедут еще!» Кто, блин, приедет?! У нас четыре мяча было, вратари себе три забирали. О чем можно говорить?

— А теперь у вас даже сборы есть?

— Да, мы хотим поехать на сбор в Сочи, который оплатит спонсор, и тренироваться в двухразовом режиме. Будем готовиться к МКС (Московский Кубок Селебрити. — Прим. «СЭ»), который стартует 4 августа.

Обсудим и трансферы, потому что надо усиливаться, если хотим побеждать и дальше. Предложений по нашим футболистам очень много, их хотят забрать другие клубы. Но мало кто хочет уходить: у нас семейная атмосфера в команде. Матом перестали ругаться, с болельщиками общаются. Уже как профессионалы себя ведут. Я рад за них.

— За победу в медиалиге вы получили 5 миллионов рублей призовых. Что сделаете с деньгами?

— Один миллион уже направили на благотворительность. Считаю, это правильно. Вообще, я хотел предложить основателям команды Никите и Жене передать деньги в детский дом или купить мячи, футболки, инвентарь, чтобы пацаны играли.

— Вы лично получили какие-то премии за победу в МФЛ?

— Премий нет пока, но ребята меня поблагодарили, и я их тоже.

— Вы в курсе, какие вообще в медиалиге зарплаты?

— Слышал, что у Димы Тарасова «На Спорте» около одного миллиона рублей.

— Большие деньги.

— Да, у нас все скромнее. И я ни разу не заикался про деньги, никогда. Получал столько, сколько ребята платят. В новом сезоне один из основателей 2Drots Женя подошел и сказал, что поднимут. И подняли.

«Тренер с лицензией Pro работает в медиалиге, а в РПЛ есть тренеры без лицензии. Это нормально?»

— В чем феномен популярности медийного футбола?

— Понимаешь, там есть хайп и вещи, которые не позволены в профессиональном футболе. Стычки, провокации, микрофоны на всех — это и вызывает большой интерес. Даже какие-то драки или споры: ты — петрушка, а ты — фантик, и пошло-поехало. Зрителю же это нравится.

Еще отметил бы Колю Осипова — основателя лиги. Он создал популярный продукт, который выстрелил. Видно, что он переживает, даже свои деньги вложил, чтобы доиграть сезон. Молодец, это вызывает только уважение. Осипов ищет новые ходы, хочет развивать лигу. Я ему сказал, что он большое дело сделал.

— Что думаете о том, что медийные клубы смогут участвовать в Кубке России? Эту идею озвучивал и.о. президента РПЛ Александр Алаев.

— Я сразу сказал, что это спорно. У нас сейчас будет МКС, а потом третий сезон медиалиги. Когда нам играть? Как мы будем выглядеть на этом уровне, если мы сейчас два месяца фигачили без пауз? У нас две тренировки в неделю. Нам хотя бы месяц нужно работать, чтобы как-то подтянуться до уровня конкуренции, которая будет в Кубке России.

Дмитрий Кузнецов с командой.

— В медийном футболе все больше профессионалов: Тарасов, Давыдов, Соснин, братья Гатаговы, Ещенко. Говорят, что Жирков, Алдонин, Павлюченко и Бурлак будут играть в новом сезоне. Как вы к этому относитесь?

— Это хорошо. Рядом с ними ребята получают новый опыт, смотрят на них и учатся. Да, скорости у них уже не те, но опыт и знания никуда не делись — они всегда могут помочь советом. В раздевалке такие игроки — большой плюс. Поэтому все правильно.

— Что ждет медиафутбол дальше?

— Новый сезон будет интереснее предыдущего. Если по-прежнему будут вкладывать деньги, рост будет точно. Сейчас новые команды приходят, и там такие средства... Уже настоящая гонка бюджетов, как в профессиональном футболе. У нас хотели перекупить игроков, завалить их деньгами. А у меня команда-чемпион — нужно держать эту планку.

— У вас лично после победы в МФЛ были предложения?

— Я жду. Тренер с лицензией Pro работает в медийной лиге, а в РПЛ много тренеров, у которых ее нет. Это нормально? Люди, которые играли в Европе, были чемпионами страны, стали тренерами, получили лицензию — и их не берут на работу? Вот такой у нас футбол.

Я, хоть и работаю в медийной лиге, серьезно отношусь к делу: требования и уровень работы у нас в 2Drots как в профессиональной команде. Может быть, поэтому и результат такой — мы стали чемпионами.

— В большой футбол хочется вернуться?

— Конечно, хочется! Как без большого футбола-то? Премьер-лига — это совсем другой уровень. Когда работаешь с профессиональными игроками, тебе легче до них достучаться, организовать процесс, выстроить тактику. Конечно, я хочу вернуться к этой работе.

— Кто из футболистов приходил к вам на матчи?

— Зиньковский был на финале, мы с ним поговорили: пожелал ему удачи в «Спартаке», он нас поддержал. Приходил Захарян, болел за нас. Соболев, Джикия, Гранат, да много кто приходит на игры. Даже такие личности заинтересованы в лиге, общаются с нами, вливаются в эту тусовку. Это классно. Все следят за нами, интерес огромный. Это приятно.

«Слуцкий плачет, что у него не было игроков. Почему он не уволен?!»

— Из «Рубина», где вы несколько лет работали, кто-нибудь вас поздравил?

— Нет, никто.

— Следите за клубом? Команда вылетела в ФНЛ.

— Команду просто угробили, опустили в первую лигу. Как вообще такое возможно? Почему Слуцкий не уволен? Он еще плачет, что у него якобы игроков не было! Как у тебя нет игроков? А у остальных не ушли, что ли? На «Краснодар» посмотри! Все были в равных условиях. Мне не нравятся эти люди в клубе, которые только плачут и жалуются.

Дмитрий Кузнецов. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

— Перед стартовавшим сезоном Слуцкий сказал, что у него тревожные ожидания: много новых футболистов, нужно время для того, чтобы поставить игру.

— Опять плохо? Опять он готовит какие-то отмазки, если ничего не получится и в первой лиге. Хороший тренер — это специалист, который и без звезд может сделать боеспособную команду за счет сильных качеств тех, кто есть в составе. Если нет мастеров, нужно пытаться играть в футбол за счет агрессии, физики и тактики.

А когда ты ноешь, это передается команде и действует на футболистов негативно. А когда ты говоришь, что они лучшие, то парни действительно так считают и начинают из последних сил играть и вытаскивать матчи.

— Все говорят, что «Рубин» — фаворит ФНЛ. Согласны?

— Как показывает практика, турнир тяжелый. «Ротор» после вылета в ФНЛ провалился и там. Если не выйдут в этом сезоне, то «Рубину» будет очень сложно. Можно застрять.

— Артем Дзюба приехал в «Рубин» потренироваться. Как думаете, где он в итоге окажется?

— Почему он поехал в «Рубин»? Там Слуцкий, которого он хорошо знает, дружит с ним. А где он может заиграть? Кто его возьмет? Непонятно. Допускаю, что «Рубин» мог бы договориться, если предложит хорошие деньги. Но не думаю, что у Дзюбы много вариантов для перехода, иначе бы он уже нашел себе клуб.

«Иностранцы из «Зенита» никуда не уезжают, потому что получают бешеные деньги»

— Курбан Бердыев считает, что у нас только один интересный тренер — Игорь Осинькин. Вы как думаете?

— Мне тоже очень нравится Осинькин и то, что он делает. Он молодец, не заносчивый мужик, и говорит правильные вещи. Играют «Крылья» в привлекательный футбол. Да, он досконально знает этих игроков и идет с ними еще с «Чертаново». Интересно, как Осинькин будет работать с составом из топ-игроков или легионерами. Но все равно, из этих пацанов он сделал яркую команду, на «Крылья» приятно смотреть.

— Назовете еще кого-то?

— Даже не знаю, кого еще отметить. Федотов тоже с «Сочи» ярко себя проявил. Звезд там не было, только Нобоа. И он смог собрать коллектив, который доехал до второго места.

— Что его ждет в ЦСКА?

— Тяжело будет. Состав такой, что нужно усиливаться, а трансферов все нет. Судя по последним матчам, ЦСКА будет непросто. Но игра с «Уралом» была интересная, хоть соперник и выглядел невразумительно. Поэтому пока рано делать выводы.

— Стратегию «Локомотива» вы понимаете?

— Вообще не понимаю. Для меня шок, что они там делают. Оставили тренера, который нигде не работал. Как так можно? Если бы я поехал работать в Германию без лицензии, мне бы дали тренировать команду в «Штутгарте» или «Вольфсбурге»? Вы что, с ума сошли? Это же наш футбол, зачем его так опускать и ставить таких тренеров, которые ничего после себя не оставят? У которых нет ни лицензий, ни имени, ни положительного опыта.

Вы пришли и говорите, что вам надо четыре года, чтобы все поменять. А зачем? Команду отлично тренировал Семин, были трофеи, классные игроки, еврокубки. Зачем это менять? Теперь у них будет провал на несколько лет.

— В «Спартаке» помимо смены тренера ушел еще и спортивный директор Лука Каттани. Как вам это?

— Все эти решения принимаются с одобрения Федуна. С него и надо спрашивать.

— Кто в новом сезоне РПЛ может удивить?

— «Ростов» и «Крылья Советов» — жду от них лучших результатов, чем в прошлом сезоне.

— Из РПЛ уехало много легионеров. Кого вам будет не хватать?

— Мне нравился Эджуке. В начале карьеры в ЦСКА он не очень здорово выглядел, но в последнее время адаптировал и разыгрался. Это серьезная потеря для нашей лиги.

— Что думаете о «Зените»? Это бессменный чемпион на ближайшие годы?

— У «Зенита» сумасшедшая скамейка. Иностранцы никуда оттуда не хотят уезжать, потому что им платят бешеные деньги. Такие зарплаты они не получат даже в Европе. И поэтому никто не уходит. А еще они и российский рынок ведут, забирают лучших — взяли летом двух классных игроков из «Сочи», Кассьерру и Родригао. Поэтому «Зенит» опять фаворит.

— Вы допускаете, что кто-то их остановит?

— Ну а кто сможет? Может, «Динамо» усилится защитниками и навяжет борьбу. Но, конечно, какого-то очевидного конкурента пока не видно.