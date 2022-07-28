Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили в интервью «СЭ» высказался о результативной ошибке Даниила Худякова в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

— Даниил Худяков допустил результативную ошибку.

— Его тоже, конечно же, поддержали. Психология — очень важный момент, особенно у молодых футболистов. Хотя Худя не по годам развит. Даня уже очень взрослый, несмотря на возраст. Конечно, он очень расстроился. Все мы расстраиваемся после ошибок. Я думаю, это все опыт, который пойдет только на пользу. Ничего страшного — очень важно, что мы все-таки забрали одно очко.