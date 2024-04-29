Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Черноморцем»

«Динамо» из Махачкалы на выезде сыграло вничью с «Черноморцем» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Динамо» (52 очка) остается на втором месте в первой лиге. «Черноморец» (33) идет 14-м в турнирной таблице.