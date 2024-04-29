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Сегодня, 19:00

Махачкалинское «Динамо» сыграло вничью с «Черноморцем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» из Махачкалы на выезде сыграло вничью с «Черноморцем» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

«Динамо» (52 очка) остается на втором месте в первой лиге. «Черноморец» (33) идет 14-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 30-й тур
29 апр, 17:00. Центральный (Труд) (Новороссийск)
Черноморец Н
0:0
Динамо

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Черноморец (Новороссийск)
2
1
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Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Кубань» и «Нефтехимик» сыграли вничью в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 29 16 6 7 45-32 54
2
 Динамо Мх 29 15 7 7 30-14 52
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 28 12 8 8 43-25 44
6
 Тюмень 28 11 8 9 31-28 41
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 29 11 7 11 31-30 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 29 10 9 10 27-28 39
13
 Торпедо 29 9 9 11 26-29 36
14
 Черноморец 29 7 12 10 27-31 33
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
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34 тур
28.04 09:00
Енисей – Волгарь
 1 : 1
28.04 14:00
Шинник – Сокол
 1 : 0
28.04 17:00
КАМАЗ – Акрон
 1 : 0
28.04 17:00
Арсенал – Алания
 3 : 3
28.04 17:00
Ленинградец – СКА-Хаб.
 0 : 1
28.04 18:00
Торпедо – Химки
 1 : 2
28.04 19:00
Кубань – Нефтехимик
 1 : 1
29.04 17:00
Черноморец – Динамо Мх
 0 : 0
30.04 15:00
Родина – Тюмень
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 15
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 12
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Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 15 1 6
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 24 1 6
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Нефтехимик

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