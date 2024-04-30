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Защитник «Родины» Ориньо расссказал, что верит в победу команды в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Родины» Ориньо оценил шансы команды на победу в первой лиге и выход в РПЛ.

«Будет сложно, но мы работаем и верим, что уже в этом сезоне сможем стать чемпионами, а потом, в следующем сезоне, будем хорошо выступать в РПЛ. Но цель стать чемпионами первой лиги есть уже сейчас», — приводит слова Ориньо Metaratings.

«Родина» (45 очков) после 29 туров занимает пятое место в первой лиге, отставая от лидирующих «Химок» на 9 баллов.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Родина
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 29 16 6 7 45-32 54
2
 Динамо Мх 29 15 7 7 30-14 52
3
 Акрон 29 14 8 7 41-22 50
4
 Арсенал 29 11 14 4 35-22 47
5
 Родина 29 12 9 8 44-26 45
6
 Тюмень 29 11 9 9 32-29 42
7
 Нефтехимик 29 11 8 10 30-28 41
8
 Алания 29 10 11 8 37-39 41
9
 Енисей 29 12 4 13 48-39 40
10
 СКА-Хаб. 29 11 7 11 31-30 40
11
 Шинник 29 11 7 11 33-38 40
12
 КАМАЗ 29 10 9 10 27-28 39
13
 Торпедо 29 9 9 11 26-29 36
14
 Черноморец 29 7 12 10 27-31 33
15
 Сокол 29 7 7 15 23-46 28
16
 Ленинградец 29 6 9 14 19-36 27
17
 Волгарь 29 5 12 12 25-39 27
18
 Кубань 29 5 8 16 20-45 23
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28.04 09:00
Енисей – Волгарь
 1 : 1
28.04 14:00
Шинник – Сокол
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КАМАЗ – Акрон
 1 : 0
28.04 17:00
Арсенал – Алания
 3 : 3
28.04 17:00
Ленинградец – СКА-Хаб.
 0 : 1
28.04 18:00
Торпедо – Химки
 1 : 2
28.04 19:00
Кубань – Нефтехимик
 1 : 1
29.04 17:00
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