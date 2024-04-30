Защитник «Родины» Ориньо расссказал, что верит в победу команды в первой лиге

Защитник «Родины» Ориньо оценил шансы команды на победу в первой лиге и выход в РПЛ.

«Будет сложно, но мы работаем и верим, что уже в этом сезоне сможем стать чемпионами, а потом, в следующем сезоне, будем хорошо выступать в РПЛ. Но цель стать чемпионами первой лиги есть уже сейчас», — приводит слова Ориньо Metaratings.

«Родина» (45 очков) после 29 туров занимает пятое место в первой лиге, отставая от лидирующих «Химок» на 9 баллов.