Агент Скворцова: «В мае появятся разные предложения»

Агент Дмитрий Селюк заявил, что контракт защитника «Химок» Льва Скворцова продлится еще на год, если команда выйдет в премьер-лигу.

«Химки» еще сами не понимают, где они будут в следующем сезоне. Как можно говорить про футболистов? В мае, безусловно, появятся разные предложения. Но если «Химки» выйдут в премьер-лигу, у Скворцова будет еще год контракта с клубом. Поэтому если вести переговоры, то с «Химками», — приводит «РБ Спорт» слова Селюка.

В текущем сезоне 24-летний казахстанец провел за «Химки» 17 матчей и забил 1 мяч.