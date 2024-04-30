Защитник «Родины» Ориньо: «Отец говорил, что Россия – это хорошая страна»
Защитник «Родины» Ориньо рассказал о разговорах с отцом, который ранее работал в России.
«Когда я был маленький, никогда не спрашивал отца по поводу России, потому что даже не мечтал, что окажусь здесь, буду играть в российском чемпионате. Однако как только появился вариант с Белоруссией, отец рассказал о жизни в России, о том, как здесь все устроено
Конечно, с тех пор очень многое поменялось. Он понимает, что сейчас все по-другому. Но отец был спокоен, он сказал, что это хорошая страна, что я смогу здесь хорошо жить, продолжать карьеру», — приводит слова Ориньо Metaratings.
28-летний бразилец выступает за «Родину» с января этого года. Ранее он играл за минское «Динамо». В текущем сезоне Ориньо провел 10 матчей за московский клуб, отличившись одной голевой передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|29
|16
|6
|7
|45-32
|54
|
2
|Динамо Мх
|29
|15
|7
|7
|30-14
|52
|
3
|Акрон
|29
|14
|8
|7
|41-22
|50
|
4
|Арсенал
|29
|11
|14
|4
|35-22
|47
|
5
|Родина
|29
|12
|9
|8
|44-26
|45
|
6
|Тюмень
|29
|11
|9
|9
|32-29
|42
|
7
|Нефтехимик
|29
|11
|8
|10
|30-28
|41
|
8
|Алания
|29
|10
|11
|8
|37-39
|41
|
9
|Енисей
|29
|12
|4
|13
|48-39
|40
|
10
|СКА-Хаб.
|29
|11
|7
|11
|31-30
|40
|
11
|Шинник
|29
|11
|7
|11
|33-38
|40
|
12
|КАМАЗ
|29
|10
|9
|10
|27-28
|39
|
13
|Торпедо
|29
|9
|9
|11
|26-29
|36
|
14
|Черноморец
|29
|7
|12
|10
|27-31
|33
|
15
|Сокол
|29
|7
|7
|15
|23-46
|28
|
16
|Ленинградец
|29
|6
|9
|14
|19-36
|27
|
17
|Волгарь
|29
|5
|12
|12
|25-39
|27
|
18
|Кубань
|29
|5
|8
|16
|20-45
|23
|28.04
|09:00
|
Енисей – Волгарь
|1 : 1
|28.04
|14:00
|
Шинник – Сокол
|1 : 0
|28.04
|17:00
|
КАМАЗ – Акрон
|1 : 0
|28.04
|17:00
|
Арсенал – Алания
|3 : 3
|28.04
|17:00
|
Ленинградец – СКА-Хаб.
|0 : 1
|28.04
|18:00
|
Торпедо – Химки
|1 : 2
|28.04
|19:00
|
Кубань – Нефтехимик
|1 : 1
|29.04
|17:00
|
Черноморец – Динамо Мх
|0 : 0
|30.04
|15:00
|
Родина – Тюмень
|1 : 1
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|15
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|12
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|15
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|24
|1
|6
|
|
Алексей Бердников
Нефтехимик
|26
|1
|6