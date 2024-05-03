Два вопроса Карпину. Федотов и Семак отложили все до Санкт-Петербурга

Обозреватель «СЭ» — о кубковых матчах среды.

Ошибка 18-летнего ростовчанина или кого-то из его партнеров была неизбежна?

Пока ЦСКА на последних минутах первого матча финала Пути РПЛ упускал победу над «Зенитом» (1:1), «Балтика» в гостях в полуфинале Пути регионов обыграла 1:0 «Ростов». В финале калининградцы дома сыграют со «Спартаком», и надо было видеть их радость у телеэкрана, когда проходившая в прямом эфире жеребьевка отправила балтийцев на свое поле!

Валерий Карпин — снова без трофея, каких в его карьере пока нет. Причем выбил «Ростов» не основной, а ротированный состав калининградцев. Да еще и с тремя заменами в перерыве, причем не в сторону выпуска ведущих вместо дублеров.

Посмотрите на победный гол 22-летнего Тиграна Аванесяна, пока еще не забивавшего в РПЛ. Ну это же классика «Ростова». Неизвестно уже какая по счету ошибка при коротком розыгрыше мяча от вратаря — только ошибся теперь не голкипер, а 18-летний дублер Алексей Колтаков.

В прессинге в этот момент на третьей минуте находились пять (!) игроков «Балтики», то есть это была абсолютно продуманная тактика Сергея Игнашевича. Вот и Карпин говорит, что к этому прессингу, который «Балтика» всегда показывает в начале матчей, были готовы.

Тогда у меня возникают два вопроса.

Первый. Короткие розыгрыши «Ростова» у своей штрафной — история, известная всем. Как с этим бороться — тренерам тоже понятно. Тем более Игнашевичу, у которого был отличный прессинг даже в первой части чемпионата, и это его фирменный знак.

Но такие розыгрыши уместны для тех, кто к этому готов. Если это делает условный «Манчестер Сити» — уровень мастеров для этого там понятен. Да даже основа «Ростова», где люди более-менее опытные, натаскавшиеся, давно знающие требования Карпина.

Однако иногда такие вещи доходят до абсурда. Недавно «Брайтон» Роберто де Дзерби, которого называют главным и самым талантливым последователем Пепа Гвардиолы, попытался так сыграть против «Ман Сити» — но квадрат фактически внутри собственной вратарской, естественно, закончился голом «горожан». Понимаю и уважаю стремление не отступать от идеи, но зачем выходить в этом за все пределы разумного? Ясно же, какого уровня соперник, чтобы так играть с огнем.

А тут дело было даже не в сопернике. Колтаков — футболист совсем молодой и неопытный. Он сыграл в соответствии с требованиями Карпина. И ошибся, что тоже можно было предвидеть. Для того ли, чтобы обрести опыт и потом в схожих ситуациях не ошибаться? Не знаю, не знаю. Знаю только, что это читалось. И совершенно необязательно, что опыт нужно было обретать такой ценой. Повторяю — весьма предсказуемой.

Когда такое делает Сергей Песьяков или кто-то из защитников-ветеранов «Ростова» с большим опытом, то чего можно требовать от Колтакова? И когда Карпин дает интервью и отвечает на вопрос о причинах ошибки, то с его тренерской стороны по отношению к молодому игроку было бы благородно — и правильно — сказать, что это его, тренерский, промах (либо не промах, а осознанная жертва, но об этом тоже надо говорить), публично взять все на себя. Потому что требования требованиями, но их, как мне, дилетанту, кажется со стороны, стоит адаптировать под игроков, которые сегодня есть в твоем распоряжении.

Второй. «Ростов», несмотря на отличную весну, — середняк РПЛ, там ему вообще ничего не светит. Тем не менее за два матча до суперфинала на поле выходит смешанный состав. В результате в концовке «Балтика» едва отбивается, но все-таки удерживает победу. Чего вполне могло не произойти, сыграй Карпин основой. С забивающим в каждом матче Роналдо, одним из лучших игроков весны в РПЛ Щетининым, капитаном Глебовым...

Да, понимаю, что развивать молодежь — дело благородное, за это Карпину респект. Но все же хорошо в меру. В чемпионате у «Ростова» внятных задач нет, в Кубке три игры — и трофей. Но выходит группа полурезервистов — и один из них ошибается, что приводит к решающему голу. Как? Почему?

Наверное, Карпин — романтик, и это заслуживает только уважения. Но надо же когда-то и титулы выигрывать. А для этого — принимать не только романтичные решения по составу и тактике. Это совершенно не означает, что нужно доводить игру до примитива — опять же, мы не говорим о крайностях. Но ожидать безошибочного розыгрыша мяча у своей штрафной в полуфинале Кубка от 18-летнего мальчишки вообще без опыта, не то что на таком уровне, а вообще — я этого не понимаю. Хотя считаю Карпина одним из сильнейших тренеров России, невзирая на отсутствие титулов.

Не стоит ли внимательно следить за судейством матча «Балтика» — «Спартак»?

«Балтика» сыграет со «Спартаком» дома. И с учетом того, как калининградцы играют этой весной, я бы не стал называть «Спартак» фаворитом. Как и «Балтику», конечно. С учетом места встречи — чистые 50 на 50.

Мой коллега Александр Бобров написал заметку под красноречивым заголовком «РФС невыгодно, чтобы «Балтика» прошла в финал Кубка России». В ней говорится о пересечении сроков суперфинала (2 июня) с ответным стыковым матчем за право остаться в РПЛ (1 июня). В этом случае возникнет пренеприятная коллизия, которую сложно будет разрешить.

Это выглядит как прозрачный намек, что надо будет очень внимательно наблюдать за судейством матча «Балтика» — «Спартак». И если расширять тематику вышеприведенной заметки, то есть еще одна причина — даже повесомее. А именно — то, что доходы РФС от суперфинала в Лужниках между «Спартаком» с одной стороны и ЦСКА либо «Зенитом» — с другой, и от гипотетических матчей «Балтика» — ЦСКА или «Балтика» — «Зенит» несопоставимы.

По итогам последних шести туров чемпионата России «Балтика» идет на первом месте, и у нее больше всех голов (хотя до того было меньше всех). И сразу вспоминается, сколько раз и осенью, и зимой, и ранней весной Игнашевича могли уволить. Тем более что и спортивный департамент клуба поменялся, люди, которые звали Сергея на работу, ушли. Но не поддались в Калининграде психозу — и видите, что начало получаться. Важнейшая вещь по отношению к тренеру — терпение!

Гильермо Абаскаль не может пожаловаться, что оно к нему не было проявлено. Вопреки тому, что происходит в «Спартаке» обычно, испанец получил столько кредитов доверия, что не расплатится с ними, может, и всю жизнь. Это мы увидим по развитию его карьеры. Но само отношение к людям этой профессии в топ-клубах в последнее время, кажется, становится более уважительным. Тут, правда, есть контрпример в виде «Краснодара» и Владимира Ивича. А про аутсайдеров, где особенно эффектно ведет себя «Факел» во главе с Романом Асхабадзе, выгоняющим тренеров, кажется, просто под плохое утреннее настроение, уже и не говорю.

Второй полный сезон (что для современного футбола уже неплохо) дорабатывает в ЦСКА Владимир Федотов — и, чем бы он ни закончился, надеюсь, никому в верхах армейского клуба не придет в голову убирать серебряного призера и обладателя Кубка России прошлого сезона. Когда он только туда пришел, в нашем разговоре выразил мечту повторить достижения Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого, проработавших с ЦСКА по семь лет. Мне кажется, что, даже несмотря на во многом неудачный нынешний сезон, Федотов подходит этому клубу идеально.

А Сергей Семак завершает с «Зенитом» уже шестой сезон — и, обвешанный наградами, как Леонид Ильич Брежнев, продлил контракт до 2030 года. Вижу в этом тоже только хорошее. Уже казалось, что времена Юрия Семина, трудившегося в «Локомотиве» за четыре присеста 24 года, Олега Романцева и Константина Бескова, проработавших в «Спартаке» соответственно 14 и 12, да и Газзаева со Слуцким уже позади. Кажется, у Семака есть шанс повернуть историю вспять.

Гол Александра Ерохина. Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА был интереснее, но «Зенит» добился нужной ему ничьей малой кровью

Задачи тут же начать отрабатывать новый контракт и любой ценой обыграть ЦСКА на 3-й Песчаной у него не было. Важнее было не уступить, чтобы оставить решение вопроса на ответный, домашний, матч. С этой целью он при помощи Ерохина и его гола со «второго этажа» в концовке матча справился, но сказать, что «Зенит» при этом произвел хоть сколько-нибудь внятное впечатление, нельзя. Первый тайм чемпионы провели вообще безобразный, во втором были перекладина Мантуана и штанга Педро, но цельности игра сине-бело-голубых так и не обрела.

Уныние «Зенита» напомнило мне (по духу, не по мастерству) то, как «ПСЖ» накануне провел полуфинал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Вот только немцы преимущество удержали, а москвичи — нет. Прекрасная подача углового, нерасчетливый выход Владислава Торопа (Игорь Акинфеев пропускал матч из-за микротравмы), первый гол Александра Ерохина за год — и задача на ответный матч для Семака становится менее сложной, чем при 0:1.

Он, кстати, пошел на столь же обильную ротацию, как и «Ростов», и «Балтика» — ЦСКА в этом плане скорее стал исключением. В итоге «Зенит» (восемь изменений в составе по сравнению со встречей чемпионата против «Динамо») достиг неплохого результата, задействовав далеко не всех лидеров — Кассьерра, Эракович и Нино вообще не играли, Дуглас Сантос вышел в самой концовке, Клаудиньо — на полчаса. Из стержневых фигур по максимуму оказался использован только Барриос. Психологически гол Ерохина тоже для «Зенита» очень важен, поскольку команда не забивала без малого три игры, и ей было бы явно дискомфортно после трех «сухих» поражений кряду.

А антигероем матча стал... ВАР Евгений Турбин. Он грубо ошибся дважды — в начале игры не подозвав Сергея Карасева после грубого подката Мойзеса под Мантуана (момент вполне тянул как минимум на просмотр рефери возможной красной карточки, а как максимум — и на нее саму, как, например, считает Сергей Лапочкин, но уж на желтую железобетонно), а затем, напротив, вызвав арбитра к монитору, когда этого не требовалось, и он принял абсолютно правильное решение, увидев, что Мойзес в единоборстве с Сергеевым сыграл плечом, а не рукой. К счастью, Карасев подтвердил первоначальный вердикт, иначе скандала было бы не миновать.

Три матча подряд между ЦСКА и «Зенитом» (два — кубковых, один — между ними в чемпионате) чем-то напоминают мне хоккейные серии плей-офф. Только матч первенства имеет принципиальное значение только для петербуржцев, и сильно подозреваю, что там Федотов проведет довольно масштабную ротацию. Правда, у него и особых возможностей для нее нет. Может, помимо Давилы и Мусаева, шанс получит молодежь вроде сверкнувшего на старте сезона Рядно и, наоборот, ветеран Набабкин. Так или иначе, конкретные задачи у армейцев остались только в кубковом турнире, поэтому тренер наверняка постарается сохранить у своих ведущих игроков максимум сил для ответной кубковой встречи.