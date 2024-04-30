«Родина» сыграла вничью с «Тюменью» и продлила серию без побед до трех матчей

«Родина» на своем поле сыграла вничью с «Тюменью» в матче 30-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Хозяева вышли вперед благодаря автоголу Никиты Печенкина на 38-й минуте. На 68-й минуте гости отыгрались усилиями Ильи Порохова.

«Родина» (45 очков) продлила серию без побед до трех матчей и занимает пятое место в первой лиге. «Тюмень» (42) идет шестой в турнирной таблице.