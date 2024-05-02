Медведев снялся с матча против Легечки в четвертьфинале «мастерса» в Мадриде

Россиянин Даниил Медведев не смог доиграть матч с чехом Иржи Легечкой в четвертьфинале турнира серии ATP 1000 в Мадриде.

Четвертая ракетка мира снялся после первого сета, в котором уступил со счетом 4:6.

По ходу партии россиянин брал медицинский тайм-аут.

Легечка в полуфинале встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который вышел в эту стадию после снятия итальянца Янника Синнера.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Иржи Легечка (Чехия, 30) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:4 отказ 2-го игрока