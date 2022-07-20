«Алания» взяла в аренду нападающего из чешского клуба

ФК «Алания» и ФК «Словацко» (Чехия) достигли договоренности по аренде нападающего Тимура Мелекесцева. Соглашение рассчитано сроком на один год, сообщает пресс-служба команды первой лиги.

За «Аланию» форвард будет выступать под номером 9.

Тимур является воспитанником «Краснодара». Вызывался в национальную сборную до 17 лет.

Прошлый сезон на правах аренды провел в составе махачкалинского «Динамо», за которое провел 21 матч и отличился семь раз.