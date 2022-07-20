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Сегодня, 20:30

«Алания» взяла в аренду нападающего из чешского клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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ФК «Алания» и ФК «Словацко» (Чехия) достигли договоренности по аренде нападающего Тимура Мелекесцева. Соглашение рассчитано сроком на один год, сообщает пресс-служба команды первой лиги.

За «Аланию» форвард будет выступать под номером 9.

Тимур является воспитанником «Краснодара». Вызывался в национальную сборную до 17 лет.

Прошлый сезон на правах аренды провел в составе махачкалинского «Динамо», за которое провел 21 матч и отличился семь раз.

ФК Алания (Владикавказ)
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