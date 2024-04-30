Бразильский игрок «Родины» Ориньо назвал себя большим фанатом Виктора Цоя

Защитник московской «Родины» Ориньо в интервью Metaratings.ru признался, что является поклонником советского рок-музыканта, одного из основателей и лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

— Когда ты только перешел, говорил, что Алексей Николаевич Зинин обещал провести тебе экскурсию к стене Цоя. Он сдержал свое обещание?

— Если честно, у меня особо не было свободного времени. Когда будет выходной, думаю, найду время, чтобы посмотреть стену Цоя, потому что я его большой фанат. Многие песни очень нравятся.

— Ты рассказывал, что твой отец жил в России. Как так получилось?

— Много лет назад мой отец здесь работал врачом, также он работал на Украине. Это было больше 33 лет назад. Наверное, еще во времена Советского Союза. Он прожил здесь где-то четыре года. Любовь к Цою передалась именно от отца — он постоянно слушал его песни.

Ранее бразилец выступал за «Жувентус», «Сантос», «Понте-Прету», «Флуминенсе» и «Оэсте», а также становился чемпионом Белоруссии в составе минского «Динамо».