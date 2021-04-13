«Спартаку» и «Локомотиву» грозит потеря очков: Гильерме и фанаты, Сухина в судейской

Дерби продолжается.

Неспокойный день после воскресного матча 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Сначала красно-белые обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить три спорных момента с неназначением пенальти в ворота красно-зеленых. У них есть вопросы по решениям главного судьи Кирилла Левникова и его видеоассистентов: падение Промеса после удара ногами с Сильяновым, прострелы с возможным попаданием в руки Пабло и того же Сильянова.

Также днем и вечером раскрутились два сюжета. Первый — провокационные жесты вратаря «Локо» Гильерме и оскорбления голкипера фанатами «Спартака». Второй — визит начальника команды «Локомотив», экс-рефери Станислава Сухины в судейскую до матча.

Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Гильерме и фанаты «Спартака»

Во вторник, 13 апреля, КДК РФС разберет ситуацию с оскорбительными скандированиями болельщиков «Спартака» в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме, сообщил ТАСС.

«Делегатом были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны болельщиков «Спартака». Эпизод будет рассмотрен на заседании КДК 13 апреля», — проинформировала служба коммуникаций РФС.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на эту новость: «У нас есть видеоматериалы с оскорбительными жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака». Готовы предоставить их КДК».

«На заседание будут вызваны представители «Спартака», «Локомотива» и Гильерме», — сообщил «СЭ» председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

В сети появилось видео, как Гильерме показывает жесты фанатам «Спартака» за своими воротами.

«Русский» Нойер" изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну.



Но, без сомнения, весь дом футбола на Народной и КДК РФС, беспристрастное, как судейство Кирилла Левникова, встанет на одно колено перед вратарём сборной и обвинит во всем фанатов. https://t.co/dI6SIYpwBt pic.twitter.com/sumGD3NsQP — Supporters Group News (@SupportersNews) April 12, 2021

Что грозит «Спартаку»

Согласно статье 121 части 2 дисциплинарного регламента РФС, «в случае оскорбления зрителями какого-либо лица по поводу расовой принадлежности, цвета кожи, языка, религии или происхождения — виновный клуб наказывается штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей и/или запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от одного до трех матчей и/или проведением без зрителей от одного до трех матчей и/или снятием трех очков».

Красно-белые уже получали в июле 2017 года и декабре 2018-го денежные штрафы и один раз в августе 2020 года- наказание в виде закрытия фан-трибуны на одну домашнюю игру за поведение фанатов с оскорблением Гильерме. В следующий раз санкции могут быть строже.

Что грозит Гильерме

Согласно статье 94 части 6 дисциплинарного регламента РФС, «оскорбительное поведение игрока до, во время и после матча — использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, — наказывается дисквалификацией на срок от двух до четырех матчей. КДК РФС также может наложить на виновное лицо штраф в 100 тысяч рублей».

Станислав Сухина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сухина и судейская

Также в РФС могут рассмотреть появление начальника команды «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем со «Спартаком».

«Если это зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввел, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба», — сообщил РИА «Новости» председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Эпизод с выходом Сухины из судейской попал в видеосюжет ярких моментов дерби на канале «Спартака».

К сожалению, наша победная серия прервалась в Черкизове. Мы владели преимуществом, но пропустили голы после контратак.



Все яркие моменты московского дерби и огненная атмосфера подтрибунки — в традиционном видео ?? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 12, 2021

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов заявил РИА «Новости»: «Мы обратились в КДК РФС с просьбой привлечь «Локомотив» к ответственности за нарушение Станиславом Сухиной регламента РПЛ. Он заходил в судейскую в тот момент, когда в комнате находились судья и другие официальные лица матча. Также «Спартак» просит КДК РФС рассмотреть вопрос о квалификации действий начальника команды как неправомерное воздействие на официальных лиц матча и привлечении сотрудника «Локомотива» к ответственности, предусмотренной статьями 118 и 119 дисциплинарного регламента РФС».

Станислав Сухина в сюжете «Спартак-ТВ».

Что грозит «Локомотиву»

В статье 118 в частях 1 и 2 дисциплинарного регламента РФС говорится о том, что «оказание прямого или косвенного воздействия на игроков, официальных лиц, официальных лиц клуба и официальных лиц матча с целью манипулирования результатом матча» наказывается штрафом в 500 тысяч рублей и запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности на срок от одного года до пяти лет или пожизненным запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности в зависимости от отсутствия или наличия «реальной угрозой жизни и здоровья имущества, родных и близких указанных лиц, а равно с причинением вреда жизни и здоровья имущества, родных и близких указанных лиц».

Согласно статье 118 части 3 дисциплинарного регламента РФС, «результат матча аннулируется и команде клуба, виновного в манипулировании результатом матча, присуждается поражение».

При этом в статье 119 в частях 1 и 2 дисциплинарного регламента РФС говорится, что «оказание прямого или косвенного воздействия на игроков, официальных лиц, официальных лиц клуба и официальных лиц матча без цели влияния на результат матча» наказывается штрафом в 500 тысяч рублей и запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности на срок от одного года до трех лет или пожизненным запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности в зависимости от отсутствия или наличия сопряжения с «реальной угрозой жизни и здоровья имущества, родных и близких указанных лиц, а равно с причинением вреда жизни и здоровья имущества, родных и близких указанных лиц».

Важно подчеркнуть, что должно быть доказано оказание влияния на официальных лиц (в том числе- с целью манипулирования результатом матча).