Зобнин о разгроме от «Уфы»: «Мы понимаем, что опозорились. Такого не должно было произойти»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин заявил, что не думал о дерби с ЦСКА во время игры 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:3), на которую футболист вышел с капитанской повязкой.

«Лично я о дерби не думал. За победу в матче с «Уфой» дают те же три очка. Но мы принимали очень много неправильных решений на поле. План, который готовили, не сработал. Когда эмоции остыли, разобрали ошибки. Что сказал команде после матча? В словах не было необходимости. Да и что скажешь после 0:3 дома? От «Уфы»... Мы понимаем, что опозорились. Такого не должно было произойти», — сказал в интервью клубной пресс-службе Зобнин.

После матча с «Уфой» главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал одной из причин поражения своей команды мысли игроков о предстоящей игре против ЦСКА.

Встреча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 (мск).