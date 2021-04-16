Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение КДК РФС наказать «Локомотив» одним матчем на нейтральном поле из-за инцидента с участием начальника клуба Станислава Сухины во встрече 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).

11 апреля до игры «Локо» — «Спартак» Сухина побывал в судейской комнате. Красно-белые выложили видеодоказательство на своем YouTube-канале и обратились в КДК РФС. По регламенту никто из представителей команд не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату.

«Наказывать нужно, но я не понимаю, причем тут болельщики? Многие планировали поехать на стадион, а тут уже нужно ехать в Химки. Многие не поедут. Виноват Сухина. Оштрафуйте его, дисквалифицируйте, увольте, расстреляйте, я не знаю что, но болельщиков не трогайте. Зачем наказывать огромную армию болельщиков? Давайте тогда накажем всех граждан присутствующих на стадионе в тот день. Это никак не улучшает состояние нашего футбола, такие решения только ухудшают его. Так делать нельзя!» — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 47 баллов.

(Антон Иванов)