«Зенит» в отрыве. «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА зарубятся за Лигу чемпионов

Сравниваем календарь лидеров РПЛ в пяти оставшихся турах.

Со следующего сезона в еврокубках сократится число российских клубов — пять вместо шести. В Лигу чемпионов напрямую попадет только чемпион, вице-чемпиона ждет старт в отборочном турнире. Лишь один клуб стартует в Лиге Европы (с 4-го отборочного раунда) — это место получит победитель Кубка или бронзовый призер РПЛ, если Кубок выиграет первая или вторая команда чемпионата. Еще два места у России — в отборе нового турнира УЕФА под названием Лига конференций.

В 25-м туре «Зенит» оторвался от «Спартака» на 7 очков, плюс 8 у питерцев — от «Локомотива» и ЦСКА. Железнодорожников и армейцев вместе с битвой за Лигу чемпионов ждет еще игра в полуфинале Кубка. В еврокубковой гонке позади первой четверки остаются «Рубин», «Динамо» и «Сочи». У «Ахмата», идущего 11-м за «Химками», «Ростовом» и «Краснодаром», есть возможность попасть в Европу через Кубок.

Оставшиеся матчи лидеров РПЛ.

«Зенит»

Сергей Семак после победы над «Сочи» не скрывал: хочется, чтобы прямые конкуренты теряли очки, но все и так зависит от «Зенита». Результат матча «Локомотив» — «Спартак» приблизил питерцев к третьему подряд титулу. Его сине-бело-голубым с запасом гарантируют три победы в пяти оставшихся встречах, три из которых — с аутсайдерами. Ближайшая игра — 17 апреля в гостях с провалившим начало года «Краснодаром», на поле которого прошлым летом Дзюба, Азмун и компания провели яркий золотой матч с последующим празднованием. 2 мая в 28-м туре лидер примет «Локо». Вопрос, придет ли время выставлять на этой игре чемпионский кубок.

В атаке Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак»

Команда Доменико Тедеско оборвала свой весенний всплеск, вместо мечты о золоте на повестке — борьба с «Локо» и ЦСКА. Красно-белые упустили перевес над красно-зелеными по личным встречам, а с армейцами сыграют через тур (в первом круге было поражение 1:3). Календарь «Спартака» в апреле и мае выглядит несколько проще, чем у конкурентов. В двух турах — встречи с пытающимися убежать от прямого вылета «Уфой» и «Арсеналом». Игра с красно-синими на своем стадионе 25 апреля — шанс отстоять второе место с пропуском в отбор Лиги чемпионов. Локальная интрига остается в гонке Соболева (12 голов) за парой бомбардиров Дзюба (13) — Азмун (15).

Федор Смолов и Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Локомотив»

Команда Марко Николича собрала в 2021 году серию из шести побед в РПЛ и еще двух в Кубке. Красно-зеленые здорово подстраиваются и разбирают соперников, Гильерме сушит матчи с помощью Пабло и Чорлуки, Крыховяк и Баринов связывают оборону с атакой, Смолов регулярно создает и забивает. Календарь весны у них не самый простой, но уже обыграны ЦСКА, «Сочи» (в двух турнирах сразу) и «Спартак». В ближайшем туре вице-чемпиона ждет встреча с просевшим весной «Ростовом», в начале мая — выезд на принципиальный матч с «Зенитом» и дерби с «Динамо». Сразу после этих туров значится кубковый финал, если «Локо» пробьется в него после новой битвы с армейцами.

Ивица Олич и Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

ЦСКА

Осенью армейцы по очереди со «Спартаком» и «Зенитом» выходили на первое место, весной задачи пришлось корректировать. Новое домашнее поражение от питерцев поставило точку в отношениях красно-синих с Виктором Гончаренко. Если Ивице Оличу удастся вернуть команду на второе место, это уже будет здорово. У красно-синих довольно сложный календарь. В апреле — три подряд матча на чужом поле с «Сочи», «Локо» (в Кубке) и «Спартаком». На финише — «Краснодар», в котором Гончаренко может попытаться убедить команду собраться и отложить разговоры о подготовке к следующему сезону без внимания этому, а также «Динамо».

Даниил Лесовой, КонстантинТюкавин и Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Рубин», «Динамо», «Сочи»

Казанцы и бело-голубые пока открывают второй темп гонки за Лигой чемпионов и медалями. Пятое место принесет пропуск в новый еврокубок только в случае победы «Локо» или ЦСКА в Кубке. Другой вопрос — удастся ли преследователям потеснить кого-то из этой пары или обоих конкурентов сразу. У «Динамо» с одной стороны — самый сложный календарь, с другой — бело-голубые на финише сыграют с командами Николича и Олича, а также с «Рубином».

Весна в РПЛ должна получиться яркой.

Личные игры преследователей «Зенита».

Как определяются места в таблице при равенстве очков у двух и более команд:

— по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле);

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.