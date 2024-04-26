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Булыкин: «Чалов и Заболотный выглядят опаснее Угальде и Соболева»

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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сравнил игру нападающих «Спартака» и ЦСКА.

«Мне Чалов и Заболотный нравятся больше, чем Угальде и Соболев. Важно понимать, что у армейцев этот дуэт уже состоявшийся, а Манфред только недавно переехал в Россию. Угальде еще не смог себя реализовать должным образом, поэтому мне ближе Чалов и Заболотный, они более грозная пара форвардов. Впрочем, работа нападающих состоит в том, чтобы забивать голы, поэтому было бы неплохо заглянуть в статистику этого сезона и понять, кто из них больше забил мячей», — сказал Булыкин.

В текущем сезоне РПЛ Александр Соболев забил 5 голов за «Спартак», а его партнер по команде Манфред Угальде пока не отличался забитыми мячами в чемпионате России.

На счету Федора Чалов 10 голов за ЦСКА, а Антона Заболотного — 8.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Антон Заболотный
Дмитрий Булыкин
Манфред Угальде
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
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