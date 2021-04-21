Дмитрий Аленичев не готов вернуться в «Спартак»
18:14
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 26-го тура Тинькофф РПЛ от «Уфы» (0:3).
«Проблема «Спартака» в последней игре в безволии, — заявил Аленичев. — Они борются за Лигу чемпионов и тут такое. Думали, что в Питере плохо сыграли, но тут совсем кошмар.
Какой тренер нужен «Спартаку»? Это нужно спрашивать у руководства. Я не готов вернуться.
Каррера готов вернуться — это сказал агент, это его работа. Пока не стоит обращать на это внимание.
Вполне возможно, что с нового сезона я буду тренировать какой-нибудь клуб. Посмотрим».
(Сергей Федоров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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