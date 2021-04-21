Дмитрий Аленичев не готов вернуться в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 26-го тура Тинькофф РПЛ от «Уфы» (0:3).

«Проблема «Спартака» в последней игре в безволии, — заявил Аленичев. — Они борются за Лигу чемпионов и тут такое. Думали, что в Питере плохо сыграли, но тут совсем кошмар.



Какой тренер нужен «Спартаку»? Это нужно спрашивать у руководства. Я не готов вернуться.



Каррера готов вернуться — это сказал агент, это его работа. Пока не стоит обращать на это внимание.



Вполне возможно, что с нового сезона я буду тренировать какой-нибудь клуб. Посмотрим».

(Сергей Федоров)