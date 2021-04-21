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Дмитрий Аленичев не готов вернуться в «Спартак»

18:14
Дмитрий Аленичев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Аленичев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение красно-белых в домашнем матче 26-го тура Тинькофф РПЛ от «Уфы» (0:3).

«Проблема «Спартака» в последней игре в безволии, — заявил Аленичев. — Они борются за Лигу чемпионов и тут такое. Думали, что в Питере плохо сыграли, но тут совсем кошмар.

Какой тренер нужен «Спартаку»? Это нужно спрашивать у руководства. Я не готов вернуться.

Каррера готов вернуться — это сказал агент, это его работа. Пока не стоит обращать на это внимание.

Вполне возможно, что с нового сезона я буду тренировать какой-нибудь клуб. Посмотрим».

(Сергей Федоров)

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