В пятницу, 16 апреля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. В частности, на нем было рассмотрено появления начальников команд «Локомотив» и «Спартак» в судейской комнате во время матча 25-го тура Тинькофф РПЛ. Игра прошла в воскресенье, 11 апреля, на стадионе «Локо». Начальник команды хозяев Станислав Сухина заходил в судейскую с бригадой Кирилла Левникова трижды до игры и один раз после, а его коллега из «Спартака» Василий Козловцев — один раз после.

В решении КДК РФС по матчу «Локомотив» — «Спартак» говорится:

— в соответствии с частью 6 статьи 29 дисциплинарного регламента РФС за совершение ФК «Локомотив» в течение испытательного срока дисциплинарного нарушения в части обеспечения безопасности на стадионе — отменить условное исполнение спортивной санкции, примененной решением КДК РФС от 28 августа 2020 года;

— в соответствии со статьей 101 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 22 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность Официальных лиц матча — оштрафовать ФК «Локомотив» на 300 000 (триста тысяч) рублей и обязать провести один домашний матч 29-го тура РПЛ («Локомотив» — «Динамо») на нейтральном стадионе в другом городе;

— в соответствии с пунктом 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС за нарушение регламента проведения чемпионата (п.п. «г» п. 7.6) — оштрафовать начальника команды ФК «Локомотив» Сухину С.В. на 150 000 рублей;

— в соответствии с пунктом 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС за нарушение регламента проведения чемпионата (п.п. «г» п. 7.6) — оштрафовать начальника команды ФК «Спартак» Козловцева В.В. на 150 000 рублей;

— обратить внимание Департамента судейства РФС на исполнение судейской бригадой матча «Локомотив» — «Спартак» своих функциональных обязанностей.

Напомним, в конце августа 2020 года КДК в том числе наказал «Локомотив» проведением одного домашнего матча на нейтральном поле в другом городе условно и установил испытательный срок до конца сезона-2020/21. Причина — 26 августа 2020 года Сухина зашел в судейскую комнату после домашнего матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:3). Было установлено, что начальник команды «Локо» позволил себе оскорбительное поведение в адрес судейской бригады Игоря Панина.

При этом матч 29-го тура «Локомотив» — «Динамо» (8 мая) может пройти на «Арене Химки».