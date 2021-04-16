РФС опубликовал решение КДК по матчу «Локомотив» — «Спартак»
В пятницу, 16 апреля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. В частности, на нем было рассмотрено появления начальников команд «Локомотив» и «Спартак» в судейской комнате во время матча 25-го тура Тинькофф РПЛ. Игра прошла в воскресенье, 11 апреля, на стадионе «Локо». Начальник команды хозяев Станислав Сухина заходил в судейскую с бригадой Кирилла Левникова трижды до игры и один раз после, а его коллега из «Спартака» Василий Козловцев — один раз после.
В решении КДК РФС по матчу «Локомотив» — «Спартак» говорится:
— в соответствии с частью 6 статьи 29 дисциплинарного регламента РФС за совершение ФК «Локомотив» в течение испытательного срока дисциплинарного нарушения в части обеспечения безопасности на стадионе — отменить условное исполнение спортивной санкции, примененной решением КДК РФС от 28 августа 2020 года;
— в соответствии со статьей 101 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 22 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за необеспечение безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность Официальных лиц матча — оштрафовать ФК «Локомотив» на 300 000 (триста тысяч) рублей и обязать провести один домашний матч 29-го тура РПЛ («Локомотив» — «Динамо») на нейтральном стадионе в другом городе;
— в соответствии с пунктом 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС за нарушение регламента проведения чемпионата (п.п. «г» п. 7.6) — оштрафовать начальника команды ФК «Локомотив» Сухину С.В. на 150 000 рублей;
— в соответствии с пунктом 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС за нарушение регламента проведения чемпионата (п.п. «г» п. 7.6) — оштрафовать начальника команды ФК «Спартак» Козловцева В.В. на 150 000 рублей;
— обратить внимание Департамента судейства РФС на исполнение судейской бригадой матча «Локомотив» — «Спартак» своих функциональных обязанностей.
Напомним, в конце августа 2020 года КДК в том числе наказал «Локомотив» проведением одного домашнего матча на нейтральном поле в другом городе условно и установил испытательный срок до конца сезона-2020/21. Причина — 26 августа 2020 года Сухина зашел в судейскую комнату после домашнего матча 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:3). Было установлено, что начальник команды «Локо» позволил себе оскорбительное поведение в адрес судейской бригады Игоря Панина.
При этом матч 29-го тура «Локомотив» — «Динамо» (8 мая) может пройти на «Арене Химки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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