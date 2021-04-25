РФС на своем официальном матче опубликовал итоги заседания Экспертно-судейской комиссии, на котором были рассмотрены обращения футбольных клубов ЦСКА, «Ростов», «Рубин», «Краснодар» и «Динамо» на качество судейства в матчах 26-го тура РПЛ.

«Сочи» — ЦСКА

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Станислава Васильева в эпизодах с засчитанным голом в ворота ЦСКА на 54-й минуте матча и вынесением предупреждения (четвертое в сезоне) игроку Арнору Сигурдссону (80-я минута).

Решения комиссии:

1. Судья правильно засчитал гол в ворота ЦСКА на 54-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительный контакт между нападающим «Сочи» Антоном Заболотным и защитником ЦСКА Игорем Дивеевым является допустимым в футболе и не расценивается как толчок или задержка соперника.

2. Судья правильно вынес предупреждение (четвертое в сезоне) игроку ЦСКА Арнору Сигурдссону на 80-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист ЦСКА Арнор Сигурдссон явным образом выражает несогласие с решением арбитра, не назначившего штрафной удар в пользу его команды в непосредственной близости от ворот соперника.

«Локомотив» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Михаила Вилкова в эпизодах с вынесением второй желтой карточки игроку Армину Гиговичу на 52-й минуте матча и назначением 11-метрового удара в ворота «Ростова» (64-я минута).

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно вынес вторую желтую карточку игроку «Ростова» Армину Гиговичу на 52-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока «Ростова» Армина Гиговича отсутствует выраженное движение рукой в область лица и шеи соперника, изначально нарушавшего Правила игры на нем. Непреднамеренное легкое касание, являющееся нормальным физиологическим движением и выполненное в рамках контактной борьбы за мяч или позицию на футбольном поле, не должно расцениваться судьями как безрассудное действие по отношению к оппоненту и приводить к вынесению желтой карточки.

2. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ростова» на 64-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что причиной падения футболиста «Локомотива» Гжегожа Крыховяка в штрафной площади «Ростова» явились действия самого нападающего, выставившего ногу в направлении опорной ноги футболиста «Ростова» Дениса Терентьева, находившейся на земле, и инициировавшего контакт с ней.

В действиях защитника отсутствуют признаки нарушения Правил игры, что достоверно подтверждается ракурсами основного вещателя телевизионной трансляции, имевшимися в распоряжении ВАР.

Комиссия считает, что получивший от арбитра информацию о назначении 11-метрового удара за толчок ВАР должен был расценить это как явную и очевидную ошибку, связанную с неправильным назначением 11-метрового удара и рекомендовать просмотреть видеозапись произошедшего контакта в ногах, приведшего к падению нападающего.

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань)

«Рубин» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Артёма Любимова в эпизодах с невынесением второй желтой карточки игроку «Урала» Андрею Егорычеву на 68-й минуте матча и назначением 11-метрового удара в ворота «Рубина» (82-я минута).

Решения комиссии:

1. Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение Правил игроком атакующей команды совершено в обычной неосторожной манере, не требующей вынесения дисциплинарных санкций.

2. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина» на 82-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нападающий «Урала» Андрей Панюков падает в штрафной площади «Рубина» в результате комбинации двух факторов — собственного наступания на мяч и неакцентированного контакта с защитником, также стремившимся в мяч сыграть. Комиссия считает данное столкновение недостаточным для принятия решения о назначении 11-метрового удара.