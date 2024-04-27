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Сегодня, 02:42

Гуренко: «Джикия может выйти в основе вместо Дуарте»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча красно-зеленых против «Спартака» в 26-м туре чемпионата России.

«Игра будет интересной, потому что «Локомотив» хорошо играет в атаку, «Спартак» тоже имеет исполнителей и любит атаковать. В турнирной таблице всё очень плотно, а «Локомотив» ставит задачу быть в тройке. Все очные матчи этих команд обычно интересные. Я бы не стал выделять фаворита. Всё будет зависеть от состояния команд и реализации моментов, а моменты будут однозначно.

Я бы не выделял персонально Глушенкова, потому что у «Локомотива» вся линия атаки сильная. Там точно не надо с кем-то играть персонально. Там каждый футболист может сыграть остро и забить. Обратите внимание, в списке лучших бомбардиров нет футболистов «Локомотива», потому что забитые мячи распределяются на всех.

Потеря Дуарте? Я вот вообще не понимаю, почему Джикия не играет, это ж опытный футболист. Он может выйти в основе вместо Дуарте, почему нет. Конечно, надо понимать, в каком он состоянии, но в плане мотивации он всегда действует на максимуме. В этом плане к нему вопросов нет», — цитирует Legalbet Гуренко.

Источник: https://legalbet.ru/news/dzhikiya-mozhet-vijti-v-osnove-vmesto-duarte-gurenko-o/
Георгий Джикия
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
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