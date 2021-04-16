«Спартак» обратился в РФС по объяснению судей матча с «Локомотивом» ситуации с Сухиной

«Спартак» направил в РФС два письма, в которых попросил проверить слова арбитра Кирилла Левникова после матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива» (0:2), сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, после матча Левников и его ассистенты написали в своих объяснительных, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина заходил в судейскую всего один раз. Однако во время просмотра камер наблюдения выяснилось, что Сухина зашел в кабинет к судьям 4 раза — трижды до матча, и еще один раз — после.

«Спартак» просит проверить судей по 122 статье Дисциплинарного регламента РФС. Если вина арбитров будет доказана, Левникова и его бригаду могут отстранить от футбола на срок от 6 месяцев.

Ранее стало известно, что «Локомотив» обязан провести домашний матч с «Динамо» на нейтральном поле в связи с тем, что начальник клуба Станислав Сухина повторно допустил нарушение, зайдя в судейскую после матча 25-го тура против «Спартака» (2:0). В первый раз в сезоне-2020/21 нарушение со стороны Сухины зафиксировали в августе 2020 года после игры 5-го тура против «Ахмата» (2:3).

«Локомотив» с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 47 баллами располагается на второй строчке.