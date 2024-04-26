Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:37

Лепехин назвал фаворита в матче между «Динамо» и «Зенитом»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Динамо».

Игра состоится 28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». Начало — в 19.15 мск.

«Думаю, что «Зенит» сможет победить из-за того, что команда укомплектована более сильными футболистами. А упустить победу подопечные Семака могут, если лидеры не настроятся на игру должным образом. Может ли еще «Динамо» рассчитывать на чемпионство? Давайте взглянем на турнирную таблицу у москвичей еще шансы есть, верно? Поэтому говорить, что «Динамо» выбыло из гонки за титул нельзя. 6 очков за 5 туров до конца — это не критично, в футболе всякое бывает», цитирует Лепехина «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстает от петербуржцев на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

Источник: «РБ Спорт»
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
Читайте также
Во Франции задержан подросток, планировавший теракт на Олимпиаде
Кудряшов подерется с Робутти на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
РФС придумал, что делать со сборной: будет 10 товарищеских матчей в год, коммерческий турнир и возвращение только к ЧМ-2030
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Динамо» — «Зенит», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Булыкин считает «Динамо» претендентом на чемпионство в РПЛ
«Динамо» — «Зенит»: дата и время начала трансляции игры чемпионата России
Голенков: «Хочется реабилитироваться перед болельщиками после матча со «Спартаком»
Силкин: «У «Зенита» есть слабые места. Желаю «Динамо» только победы»
Семак: «Постараемся сделать все для победы в матче с «Динамо»
Караваев о матче с «Рубином»: «Проигрывать всегда неприятно, сейчас все сконцентрированы на «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «Чалов и Заболотный выглядят опаснее Угальде и Соболева»

Афанасьев: «Максименко еще далеко до уровня Акинфеева»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 20 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости