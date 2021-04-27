Главный тренер «Уфы» рассказал об уязвимых местах в обороне «Спартака»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов рассказал об уязвимых местах в обороне «Спартака». В гостевом матче 26-го тура Тинькофф РПЛ клуб из Башкирии разгромил москвичей со счетом 3:0.

«Мы не ожидали появления Кутепова в позиции левого центрального защитника. Думали, что там будет Жиго. Для меня стало удивлением, что под нашего самого быстрого игрока в команде, Кротова, поставили медленного Кутепова.

Изучая «Спартак», анализируя действия команды, мы обратили внимание, что, когда «Спартак» действует с мячом, высоко поднимается в атаку, зоны между центральными защитниками и латералями остаются свободными в переходных фазах. Поэтому акцент был сделан на том, чтобы заманить на свою половину поля, отдать центр, не встречая соперника. Задача была выбегать именно в эти зоны», — сказал Стукалов в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».